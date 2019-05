Merkurs Dvīņos: ak, kā gribēsies pamācīt un dot padomus!

No 21. maija līdz 4. jūnijam Merkurs atradīsies Dvīņos. Tā ir zodiaka zīme, kurā Merkūrs jūtas vislabāk, tātad zinātkāre un dalīšanās ar jaunākām ziņām būs topā!

Šai laika periodā gribēsies būt krietni sabiedriskākiem. Būs ļoti viegli uztvert jaunāko informāciju. Vienīgi iedziļināties lietas būtībā būs krietni sarežģītāk, jo šai laikā ir vairāk virspusēja interese, t.i., uzzināt pēc iespējas vairāk ar tieksmi uz kvantitāti, nevis kvalitāti.

Būs labas analītiskās spējas un prasme manipulēt ar informāciju. Ak, kā gribēsies pamācīt, dot padomus, kā vajag dzīvot, ko un kad uzsākt, no kā atteikties un ko darīt tālāk! Daudzi atbrīvosies no aprobežotiem aizspriedumiem un vienu un to pašu lietu varēs aplūkot no daudzām pusēm.

Politiķiem šis ir labākais laiks, lai iesaistītos diskusijās un pierādītu, ka viņu programma ir vislabākā, bet mums jāatceras, ka viņu valoda var būt ļoti daiļrunīga, bet prāts virspusējs – nebūs tā pa īstam iedziļinājies lietas būtībā. Politiķi diskutēs par visām lietām un problēmām uzreiz, bet nevienu tā pa īstam nākotnē neatrisinās. Lai tā nenotiktu, tautai ir jāprasa risinājumi par konkrētu nozari konkrēti tam politiķim, kas ir speciālists šai nozarē vai atbildīgs par to, nevis jāuzklausa tie politiķi, kuri runās par visu un neko. Priekšroka tiem politiķiem, kuri uz uzdotiem jautājumiem pratīs konkrēti atbildēt, tad būs mazāk iespēju viņiem izplūst tukšās runās.

Lielisks laiks žurnālistiem, lai pēc iespējas plašāk un daudzpusīgāk varētu atspoguļot notiekošo valstī un pasaulē. Veiksmīgs laiks profesionāļiem, kuri saistīti ar analītisko informācijas un notikumu analīzes pasniegšanu.

Notikumi

No 15. līdz 27. maijam Merkuram cieša tikšanās ar mīļo Saulīti. Pats objektīvākais Merkurs (prāts) būs tieši 21. maijā, bet pēc šā datuma tas būs vairāk subjektīvs nekā objektīvs.

Tātad līdz 28. maijam komunicējam, dalāmies ar informāciju, priecājamies kā bērni zaļā pļavā, bet no 28. līdz 31. maijam Merkuram būs izaicinoši aspekti ar Jupiteru un Neptūnu. Tamdēļ iesaku ievērot piesardzību.

Nerunāt lieku, nesolīt to, ko nespēj izpildīt. Nepīt intrigas. Sargāt naudas maku! Pieskati bērnus! Iespējams, pēdējā skolas diena var sagādāt kādu nepatīkamu pārsteigumu. Izklaidība būs varen plaša, aizmāršība tāpat – sargi sevi, un Dievs tevi sargās!

Merkurs Dvīņos dzimšanas horoskopā

Ļoti attapīgs cilvēks, kas spēj raiti rakstīt un runāt. Profesionāls saziņas lietpratējs. Pārspēt viņa domu ašumā ir gandrīz neiespējami, jo tam ir neparasti izmanīgs prāts.

Nelabvēlīgā aspektā – ļoti nervozs, dažreiz līdz garīgo spēku izsīkumam. Ja no bērnības pietrūks pašdisciplīnas, tad kļūst par mācekli visās lietās, bet par meistaru – nevienā. Šādi bērni jau no dzimšanas jādisciplinē, paturot prātā galveno mērķi. Patiks patenkot!

Labos aspektos – lielisks reportieris. Spējīgs manipulēt ar informāciju. Nepieciešama sabiedrība, kurā apmainīties ar informāciju. Viltīgs prāts ar spēju pielāgoties situācijai. Izteikti daudzpusīgs, dzīvē sevi realizē bez kompleksiem, aizķerēm.

Šādam bērnam ļoti svarīga loma ir ģimenei un tradīcijām, jo no tā ir atkarīga viņa attīstība nākotnē.