Merkurs Vēža zīmē būs ļoti emocionāls

Dievu vēstnesis Merkurs no 4. jūnija vēlas novakares līdz 27. jūnijam uzturēsies Vēža zīmē, ciemojoties pie Mēness.

Mēness ātri maina zodiaka zīmes, tamdēļ Merkurs šajās laikā izpaudīsies vairāk saskaņā ar savām sajūtām un būs pakļauts straujām garastāvokļa maiņām. Arī informācijas uztvere un savstarpējā komunikācija būs vairāk subjektīva, nevis objektīva. Vēža zīmes iespaidā Merkurs ignorēs acīmredzamos faktus, jo ļoti strauji mainīsies oma – no dziļas nepatikas līdz pat sirsnīgām mīlestības izpausmēm.

Ļoti vajadzīgas būs emocionālas un sirsnīgi tuvas sarunas. Būtu jauki šajā laikā vairāk komunicēt ar saviem ģimenes locekļiem – it īpaši ar bērniem, jo bērni ļoti emocionāli izpaudīs savas sajūtas. Vecākiem vajadzētu iejūtīgi attiekties pret to, ko stāsta bērns, jo ar bērna muti runā patiesība.

Iesaku šajā laikā, kamēr Merkurs atrodas Vēža zīmē, uzmanību pievērst sapņiem un zīmēm, neignorēt zīmīgus gadījumus, jo tas viss var vēstīt par nākotnes notikumiem. Vēl jo vairāk tamdēļ, ka 3. jūnijā pulksten 13:01 ir Jaunmēness Dvīņu zīmes kritiskajā 13. grādā. Tas tuvākā mēneša laikā nesola neko labu. Negribu baidīt, bet man pašai personiski patīk, ja esmu laikus informēta! Tad var laikus pamest spilvenu, lai nesasistos!

Nu lūk! Tas būs periods, kurā jāpārdomā katrs solis un nekādā gadījumā nevajadzētu rīkoties krasu emociju iespaidā un nepieņemt kardinālus lēmumus. Jo šajā laikā, pateicoties kritiskajiem grādiem, izvēles iespējas būs stipri ierobežotas. Visums visiem bez izņēmuma diktēs savus noteikumus, un katrs saņems pēc nopelniem. Ja nepievērs uzmanību zīmēm, iekšējām sajūtām, tad saskarsies ar lielu vilšanos. Peldi pa straumei, nepretojies notikumiem. Konfliktsituācijas būs ar ilgstošām sekām. Tamdēļ mieru, un tikai mieru!

Ko sola zvaigznes?

No 6. līdz 9. jūnijam Merkuram būs jaunu iespēju aspekts ar Urānu, kas sola labas idejas. Saskaņu draugu starpā un kolektīvā. Bet trigons ar Lilitu sola labas spējas saskarsmē ar citiem un prasmi lieliski manipulēt ar informāciju. Tomēr Lilitai ir divējāda daba… jo ne viss, kas spīd, ir zelts! Klausi savai intuīcijai! Lilita sadarbībā ar Urānu var sagādāt satraucošus notikumus.

No 13. līdz 18. jūnijam Merkurs satapsies ar augšupejošiem Mēness mezgliem, kas sola liktenīgus pavērsienus, kuri ir neizbēgami. Jau no 12. jūnija Merkurs sāks satuvināties arī ar Marsu (precīzais aspekts 18. jūnijā), bet 16. jūnijā būs precīzs disharmonisks aspekts Jupiteram ar Neptūnu. Un šo debesu ansambli kontrolēs spēcīgais Saturns kopā ar Plutonu. Tamdēļ iesaku no 12. jūnija līdz pat jūlija beigām "nepeldēt pret straumi". Notikumi ir fatāli – vai nu labi vai slikti, to izlems Visums, un katrs saņems pēc nopelniem.

Arī Līgo vakarā šogad nav ieteicami lieli cilvēku pūļi! Labāk pie dabas. Izbaudi tās krāšņumu! Smel tās spēku!