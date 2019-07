Marss Lauvā mudinās ballēt un 'zīmēties'

No 2. jūlija līdz 18. augustam Marss viesosies Lauvas zīmē, piešķirot mums vēlmi lepoties ar visu, ko darām. Mums būs svarīgi, lai mūs ievēro, pamana un atbilstoši novērtē, tamdēļ varam rīkoties pat demonstratīvi un arī pārspīlēt savu nozīmīgumu.

Daudz saistošāki kļūs publiskie pasākumi, uzstāšanās, izrādīšanās, dažādi šovi, krāšņi pasākumi, iespējams, vēlme tikties ar populāriem vai kā citādi pazīstamiem cilvēkiem. Varam pēkšņi pieprasīt sev uzmanību, ja šķitīs, ka netiekam pienācīgi respektēti. Pat paši klusākie no mums var atcerēties, ko nozīmē veselīgs egoisms!

Jau pašā pirmajā Lauvas dienā, 2. jūlijā, Marsiņš ir sasprindzis un nemierīgs, jo viņu dīda kustīgais Merkurs un Urāns. Līdz pat 16. jūlijam var gadīties, ka vispirms runājam vai darām un tikai pēc tam – ak, vai – domājam! Savos izteicienos un pēkšņos uzvedības pavērsienos varam pārsteigt paši sevi, tādēļ maksimālo labumu no šīm principā neparedzamām un nekontrolējamā situācijām izvilks tie, kas pratīs ātri un operatīvi ķert mirkļa impulsus. Pārējie varēs kost pirkstos un censties labot to, ko paši sastrādājuši. Īpaša vērība būtu jāpievērš drošībai uz autoceļiem un dažādām sīkām traumām dēļ neuzmanības.

Bet nav jau tā, ka viss ir slikti, slikti... No 15. jūlija līdz pat 6. augustam Marss izveidos harmoniskas saites ar laimes un veiksmes planētu Jupiteru – būs gan daudz darba, gan daudz iespēju to atrast. Šis būs arī laiks, lai ar savu iedvesmu un aizrautību pavilktu sev līdzi pārējos, ideāls lielāku kolektīvu saliedēšanā, dažādu prezentāciju organizēšanā un ideju popularizēšanā. Tomēr jāuzmanās no pārspīlējumiem šai ziņā un jāatceras, ka mums katram var būt gan sava ticība, gan pārliecība.

No 7. augusta Marsam sāks veidoties visai jauks savienojums ar radošuma planētu Sauli un mīlestības, draudzības un naudas planētu Veneru. Šo kompozīciju visnotaļ pozitīvi pastiprinās Jupiters, izveidojot debesīs ļoti labas iespējas visplašākajā spektrā. Katrs atradīs sev vēlamos darbības virzienus un, kaut mazliet iespringstot (kaut vai guļot mērķa virzienā), būs iespējas izcelt ja ne lielo, tad vismaz mazo laimestu noteikti. Dari, iedvesmo, mīli (o, jā, šajā laikā romantikai būs atvēlēta īpaša loma!), stiprini draudzības saites un iepazīsti jaunus draugus, ceļo, sporto, strādā, pelni lielo piķi, attīsti savus talantus, lai kas tas arī būtu, studē, pilnveido jebko, kas tev šķiet tā vērts, un, protams, izbaudi šo visu, jo gaisā valdīs visu lielo iespēju sajūta un ticība kaut kam lielam un skaistam.

Ģimenes cilvēki pievērsīs lielāku uzmanību bērniem un viņu vajadzībām – nometnēm, pulciņiem, dažādām ballītēm un pasākumiem. Tie, kam bērnu vēl nav, tieši šajā laikā var aizdomāties par to, kā būtu, ja būtu…

15. augustā ķeram pēkšņas izdevības! Turam acīs vaļā, un ieguvēji būs tie, kas zina, ko grib.

Uz visa šā pozitīvisma un iedvesmas viļņa neaizmirsīsim, ka citiem mūsu aktivitātes var šķist nogurdinošas un asas, tādēļ jo uzmanīgiem ar savu iniciatīvu, rīcību un emociju izpausmēm mums jābūt 4., 10., 17.–18. un 25.–26. jūlijā, 1., 7.–8. un 15.–16. augustā. Lai izdodas!