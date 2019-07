Venera Lauvas zīmē: mīlestība kā TV ekrānos

28. jūlijā agri no rīta par mīlestību, romantiku, partnerattiecībām, naudu un citām tēmām atbildīgā Venera pārgāja no Vēža zīmes uz Lauvas zīmi, kur tā uzturēsies līdz 21. augusta dienas vidum. No mierīgās un dziļās Veneras Vēža zīmē lienam laukā un atveramies spozmei, kaislei un filmu cienīgiem sižetiem. Kā tas viss izskatās sīkāk, lasi turpinājumā.

Iemīlēšanās, mīlestība, romantika

Venera Lauvas zīmē ir ļoti kaislīga, mīl izrādīties, būt uzmanības centrā, gūt atzinību, komplimentus jeb vienkārši spīdēt. Attiecīgi viss, kas saistīts ar flirtu, iemīlēšanu, aplidošanu, būs gluži kā Holivudas filmās vai meksikāņu seriālos. Ja šādai Venerai kāds ir iepaticies, tad tas tiks uztverts nopietni un pieliktas visas pūles, lai otrs šo Veneru apbrīnotu un dievinātu. Lietā var tikt likta visa iespējamā atribūtika un metodes. Būs gan romantiskā puse, ar grezniem un krāšņiem ziediem, luksusa lietām, īpaši izmeklētiem pasākumiem, romancēm zem loga, nemitīga uzmanības izrādīšana, gan arī nopietnā un praktiskā puse, bet arī caur greznību un kaut ko īpašu. Šāda Venera zemapziņā savu iecerēto ceļ uz pjedestāla, lai tikai pati nonāktu uzmanības centrā un būtu turpat līdzās uz pjedestāla.

Lieki piebilst – ja vēlies iekarot cilvēku ar Veneru Lauvas zīmē, jābūt gatavam būt kā aktierim/aktrisei filmā un izmantot visus augstāk minētos līdzekļus, metodes. Šāda Venera būs starā un, visticamāk, arī pakļausies iekarošanai, ja tiešām jutīsies dievināta, apbrīnota un jo īpaši, ja vēl ar greznības un izsmalcinātības pieskaņu. Liec justies šādai Venerai kā karalim vai karalienei! Dziļi iekšienē Venera Lauvā ir egoistiska, bet ne vienmēr to uz āru varēs redzēt, jo uzmanības dēļ tā ļoti labi māk tēlot. Greizsirdības scēnas noteikti ir garantētas, tāpēc, ja vēlies attiecības ar šādu Veneru, mācies tikt galā ar viņas greizsirdību. Venera Lauvas zīmē var visu pārspīlēt un uztaisīt drāmu no nekā, tāpēc arī uz to jābūt gataviem.

Lai arī Venera Lauvā ir ļoti kaislīga, ugunīga, tā vēlas stabilu un ilglaicīgu mīlestību, pilnīgu lojalitāti un nebeidzamu uzmanību. Šāda mīloša Venera arī pati būs ilgstoša un stabila, nemeklēs kādu citu ārpus attiecībām, ja vien tiks nodrošinātas nepieciešamās vērtības. Tiklīdz šo Veneru piekrāps, vairs nekas neies gludi attiecībās, ja tās vispār vēl pastāvēs. Pat ja attiecības ir stabilas un mīlošas, vienalga jārēķinās ar kādu seriālu cienīgu drāmu, respektīvi, nekad nebūs garlaicīgi. Ja reiz Venera Lauvā mīl, tad sargās šo mīlestību visiem līdzekļiem, lai tikai kāds neiedomājas jaukties pa vidu.

Kā jau noprati, Venerai Lauvas zīmē romantika nav sveša. Viņas šo romantiku pat pārspīlē un padara greznu. Viņu gadījumā vienkāršas romantiskas lietas nederēs, jo viņu izpratnē to taču spēj jebkurš. Šajā gadījumā vienmēr jādomā kaut kas īpašs, grezns, kā dēļ Venera Lauvā justos dievināta, apbrīnota. Ja šai Venerai Lauvā nepietiek līdzekļu un iespēju rīkoties un uzvesties tā, kā to ļoti gribētu, tad par to visu viņas noteikti domā un sapņo.

Periodā līdz 21. augustam mēs visi varētu sākt justies nedaudz kaislīgāki, vēlētos saņemt vairāk komplimentus, justies nedaudz īpašāki. Jāatceras nebūt greizsirdīgiem par visiem sīkumiem, kur, iespējams, nemaz nav iemesla. Cenšamies nebūt pārāk egoistiski, lai arī šajā periodā tādiem gribētos būt. Dodam sev nedaudz vairāk greznības nekā ierasti, palutinām sevi. Un esam gatavi dažādām mīlas drāmām vai seriālu cienīgiem sižetiem.

Partnerattiecības

Sieviete ar Veneru Lauvas zīmē ir kaislīga, bet arī alkst pēc stabilitātes, statusa, greznības, komforta un – galvenais – uzmanības. Viņa tik tiešām vēlas būt dieviete. Viņa noteikti centīsies izskatīties skaisti, grezni, pamanāmi, arī sievišķīgi, bieži vien, sekojot modei un dažādiem dārgiem zīmoliem. Lai arī viņā ir egoisms, tomēr viņa centīsies būt labsirdīga.

Šis viss gan pazūd, ja kāds uzbrūk viņai tuvajiem cilvēkiem vai viņai svarīgām lietām, tad var sagaidīt īstu lauveni, kas aizstāv savus bērnus. Viņa mīl sabiedrību, apgrozīties tajā, iet uz pasākumiem, īpaši tādiem greznākiem vai plaši apmeklētiem, kur viņai būtu iespēja iegūt uzmanību. Viņa prot pastāvēt par sevi, kā arī izcīnīt savu vietu zem saules, tāpēc vāji vīrieši viņai blakus nederēs. Labprāt ir līdere, bet ne mīlestībā, jo tur labprātāk ieņem dievietes lomu. Venera Lauvā ir viesmīlīga, bet mājās ir vienīgā saimniece. Viņa noteikti ir greizsirdīga, ar savu lepnības devu, bet arī romantiska un pret īstajiem cilvēkiem dāsna. Reizēm viņai ir pārāk augstas prasības pret otru pusīti, mīlestību un kopdzīvi.

Vīrietim ar Veneru Lauvas zīmē patīk lepnas, pamanāmas, pārliecinātas sievietes, kuras ļoti labi izskatās, visticamāk, krāsojas, nēsā uzkrītošas un dārgas rotaslietas vai citus aksesuārus. Sievietes, kuras izaicina, kuras ir jāiekaro ar uzmanību, kurām var atdot sevi visu, parādot savu vīrišķību, eleganci. Šāds vīrietis vēlas arī neatkarīgu un reizēm nedaudz valdonīgu sievieti, kura interesantākai dzīvei uzrīkos kādu drāmu vai kļūs greizsirdīga par kādiem sīkumiem. Viņš arī ļoti alkst pēc mīlošas būtnes, ar kuru kopā iziet sabiedrībā.

Lai attiecības būtu ilgstošas un laimīgas ar cilvēku, kuram Venera ir Lauvā, nepārtraukti jāizsaka komplimenti, jādod uzmanība un nedrīkst pieļaut, ka šis cilvēks jūtas pamest novārtā. Kamēr dosi šim cilvēkam uzmanību, saņemsi lielu siltumu, mīlestību, alkas, vienkāršāk sakot, būsi vienīgais/-ā.

Lielu lomu attiecībās ieņem sabiedrība. Jums kopā jādodas uz pasākumiem, vēlams grezniem vai kur apgrozās sabiedrības krējums, pašiem jāuzņem viesi pēc visaugstākajiem standartiem. Citos brīžos, tieši pretēji, jāpavada laiks divatā, baudot vislabāko, ko vien dzīve var piedāvāt. Ja būs uzticība un mīlestības paliecinājumi, attiecības būs ilgstošas. Pat ja arī attiecībās būs kādi strīdi vai drāma, uz āru tas netiks parādīts, jo "mēs taču esam ideālais pāris". Attiecībās jābūt kaisles, drāmas elementiem.

Visiem, kuri attiecībās, līdz 21. augustam būs lielāka vēlme apbrīnot savu partneri, izrādīt lielāku uzmanību, iepriecināt ar dāvaniņām. Dažkārt to visu darīsim, lai tikai paši gūtu uzmanību no partnera. Cenšamies atsvaidzināt attiecības ar kādiem kaislīgākiem momentiem, drāmām, teatrālām spēlītēm.

Nauda

Nauda Venerai Lauvas zīmē ir ļoti būtiska, tā vienmēr tieksies pēc lielas naudas, jo par naudu var nopirkt visu, nu – vismaz gandrīz visu. Nauda šādai Venerai ir līdzeklis, lai nodrošinātu visu, ko tā kāro: zīmolu apģērbu un aksesuārus, ekskluzīvu modeļu tehniku, plašu, greznu māju vai jebko citu, par ko sapņo.

Ikvienam līdz 21. augustam jāuzmanās, lai netērētu pāri saviem līdzekļiem. Jā, sevi un savus mīļos vajag palutināt ar kaut ko nebijušu un īpašu, bet arī jādomā līdzi ar galvu. Nevajag pārsteigties vai pārspīlēt ar pirkumiem.

Savukārt naudas ieguve labvēlīgāka būs to jomu darboņiem, kur darīšana ar skaisto, ekskluzīvo, skatuvisko, radošo, modi, viesmīlību, vai arī tiem, kuriem ir pašiem savs privātais bizness vai darbojas vadības līmenī.