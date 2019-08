Marss Jaunavas zīmē saliks pa plauktiem novārtā atstāto

No 18. augusta mūsu enerģijas, darba un aktivitātes planēta Marss pāriet Jaunavas zīmē, kurā pavadīs laiku līdz pat 4. oktobrim. Jāteic, ka laika posmā no 23. augusta līdz pat 13. septembrim Jaunavas zīmē vienlaikus dzīvosies pa trim četrām planētām, tādēļ jutīsim būtisku šīs zīmes ietekmi daudzās un dažādās mūsu dzīves sfērās.

Kāda tad ir Jaunavas zīmes enerģija? Ko tā mums nesīs?

Pirmkārt jau spēju pamanīt sīkumus un detaļas, kas uzlabo darba kvalitāti un saliek visu pa plauktiņiem. Taisnības labad gan jāpiebilst, ka Jaunava spēj arī pārāk ieciklēties uz sīkumiem un aiz kokiem nesaskatīt mežu, t. i., to, kas, iespējams, ir būtiskāks. Tomēr šī ir lieliska iespēja savest lietas līdz galam kārtībā, nogludināt, nopulēt un visādi citādi sakārtot to, kas līdz šim nav izdevies un atstāts paviršā novārtā.

Otrkārt, Jaunavai ir tā brīnišķīgā īpašība uzreiz pielāgoties situācijai, reaģēt, ieviest to, kas atlikts uz vēlāku laiku. Ieraudzīji, saprati, saplānoji – ieviesi. Tieši tik ātri un vienkārši ar tādu foršu, praktisku un rentablu piesitienu. Aiziet!

Treškārt – praktiskums, taupīgums un pacietība. Turklāt ar tādu vieglumu. Jaunava spēj lieliski izpētīt lietderības koeficientu katrai lietai un izvēlēties optimālāko starp daudziem variantiem. Ja dzīvojiet taupības režīmā, tad tieši šobrīd vislabāk ir vēlreiz visu pārskatīt, izpētīt, izdarīt inventarizāciju un ieviest kādas izmaiņas, jo īpaši tās, kas attiecas uz ilgtermiņa lietām, – tādēļ, ka no 27. augusta līdz 21. septembrim Marsam būs ilgtermiņa sadarbība ar plānotāju un pacietības planētu Saturnu, kas ļauj pamatīgas izpētes rezultātā sākt ilgtermiņa projektus un nodrošina stabilus rezultātus. Var plānot gan celtniecības un remonta darbus, gan to, kas apstiprināms valsts iestādēs un prasa kādu likumisku apstiprinājumu, dokumentu sakārtošanu, likumu un normu ieviešanu, tiesību iegūšanu, instrukciju rakstīšanu utt.. Tātad šajās enerģijās iederēsies viss, kas saistīts ar praktiskumu, plānošanu, valsts iestādēm, likumu ievērošanu, celtniecību un pieredzi (varam prasīt padomu speciālistiem vai veciem, viediem cilvēkiem), turklāt to visu plānojam rūpīgi, pamatīgi un ilgtermiņā ar zināmu disciplīnas un askētiskuma piesitienu.

Vēl dažas tēmas, kas iederas Jaunavas zīmes enerģijās ir dienas režīma un ritma sakārtošana, veselības un higiēnas jautājumi – tādi kā profilaktiskās apskates, diētas un veselīgs dzīvesveids, palīdzēšana citiem, spēja saskatīt lietas un situācijas, kas prasa sakārtošanu, uzlabošanu.

Var aktualizēties darba vides un apstākļu jautājums, arī arodslimību profilakse vai rūpes par savu mājdzīvnieciņu.

Vispār septembrī Zemes stihijas praktiskais piesitiens būs ļoti izteikts, jo panētu kombinācijā iesaistīsies arī abas pārējās zemes stihijas zīmes – Mežāzis (ar nopietno un ierobežojošo Saturnu un visu transformējošo Plutonu tajā) un Vērsis ar ideju un joku ģeneratoru Urānu. Tad nu ķersim pēkšņās idejas un situācijas pavērsienus un zibenīgi izvērtēsim, kur to tagad praktiski varētu pielietot! Šis būtu tas īstais septembra moto!

Vēl viena būtiska lieta, ko pieminēt, ir Marsa saspringtās attiecības ar Jupiteru no 28. augusta līdz 22. septembrim, ko varētu skaidrot arī kā pārāk lielas cerības pašam uz sevi. Tātad, no vienas puses – praktiskums, pragmatiskums un plānošana, bet, no otras – Napoleona plāni. Tomēr labāk sastādīt vēlmju sarakstu visu pilnu lapu un realizēt kaut vai tikai daļu, nekā apslāpēt savas vēlmes ar racionāliem aizbildinājumiem un pesimistiskām prognozēm jau pašā kodolā un beigu beigās neizdarīt neko. Tāpēc plānojam, sapņojam, ceļam gaisa pilis un tad nolaižamies pie rakstāmgalda, lai rūpīgi izplānotu katru soli un…

Lai izdodas!