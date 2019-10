Marss Svaros – kas jāzina par laiku līdz 19. novembrim?

No 4. oktobra līdz 19. novembrim Marss ceļos pa Svaru zīmi, liekot mums lielāku uzmanību pievērst darījumu saskanīgumam un abpusēju interešu ievērošanai, kas nebūt nav Marsa stiprā puse.

Līdz 13. oktobrim Marss peldēs tādā kā brīvsolī pa debesjumu un neveidos nekādas būtiskas saiknes ar citām planētām, it kā mēģinādams saprast, uz kuru pusi doties, ko īsti darīt, it kā šauboties par izvēlētā ceļa pareizību un tā mērķiem. Bet tad, no 13. oktobra līdz 11. novembrim, veidos saspringtas attiecības ar Saturnu Mežāža zīmē, ko vēl pastiprinās Plutons, kas arī atrodas Mežāžos un pievienosies šai kombinācijai no 28. oktobra līdz 16. novembrim. Ko tas mums nesīs un kādas enerģijas prevalēs debesu gaiteņos, kad akcents likts uz Svaru–Mežāža un Marsa–Saturna sadarbību?

Jutīsim nepieciešamību apvienot sevī divas it kā pretrunīgas enerģijas – Svaru vēlmi visu nogludināt, risināt mierīgi, civilizēti un diplomātiski ar Mežāža vēsu, stingru un savāktu attieksmi. Šādu īpašību veiksmīgs apvienojums ir labs publiskai dzīvei (sabiedrībā redzamiem cilvēkiem), labam, sociāli pareizam, pārdomātam imidžam un tādam, kas nevienu neaizskar. Mums būs ļoti svarīgi, ko citi par mums domā, kādu iespaidu mēs atstājam, un saasināta attieksme pret citu viedokli par mums. Jo īpaši tas viss attieksies uz cilvēkiem, kuriem pašiem personiskajā horoskopā ir akcentētas Svaru un Mežāža zīmes kā arī Vēža un Auna zīmes (par sava horoskopa akcentiem un jūtīgajiem punktiem jautā savam astrologam). Šajā laikā varam arī apzināti censties veidot attiecības ar respektabliem un sabiedrībā atzītiem cilvēkiem, tās būs attiecības, kas balstās uz prestižu un ietekmi. Vēlme arī pašiem būt pamanāmiem un nozīmīgiem pastiprināsies. Daudzi nonāks dilemmas priekšā, nevarot izšķirties par karjeru vai attiecībām, jo abi prasīs savu laiku un ieguldījumus, bet visam laika var nepietikt.

Ja Svaru zīme simbolizē taisnīgumu, vienlīdzību un kompromisus, tad Mežāzis – varu, autoritāti un disciplīnu, tādēļ šajā laikā mums aktuāli kļūs jautājumi par to, kas ir labi un slikti, pareizi – nepareizi, izbaudīsim cēloņseku likumu. Veiksmīgu šo enerģiju apvienošana var ļaut panākt kārtību un ieviest disciplīnu diplomātiskā ceļā.

Marsa un Saturna saspringtās attiecības aktualizēs tādas tēmas kā bailes no cīņas, konkurences, sacensībām vai arī cīņu ar bailēm un to pārvarēšanu. Varam izaicināt paši sevi – tu to vari vai nevari paveikt? Daudzi tiks testēti uz spēju aizstāvēt savas intereses, savu autoritāti vai arī spēju respektēt citus. Varam nonākt situācijās, kurās tiksim pakļauti izturības testam, un vienalga vai tā būs fiziskā, garīgā vai emocionālā izturība. Vai mums pietiks drosmes sevi aizstāvēt? Un kā paust dusmas sociāli pareizā veidā, lai tas neizvērstos par vulkāna izvirdumu pavisam nepiemērotā brīdī? Šeit atkal paceļas jautājums par varu un kontroli pirmkārt jau pašam pār sevi un saviem instinktiem, gribu, izpausmēm. Tādas tēmas kā cīņa kāda lielāka mērķa, varas vārdā, kur jāievieš kārtība, piemēram darba kolektīvā, kur jāsakārto, jāstrukturē lietas atbilstoši jaunām prasībām vai, skolā, kurā jāatgūst kontrole pār disciplīnu, būs aktuālas ne vienam vien no mums.

Lai arī kādi būs mūsu oktobra, novembra izaicinājumi ar Saturnu, no 28. oktobra Marss veidos harmonisku saikni ar laimes un izaugsmes planētu Jupiteru, dodot daudz iespēju un daudz pozitīvu variantu situāciju risinājumam. Darba būs daudz, un tikai no mums būs atkarīgs, vai padosimies un kritīsim pesimismā, atteiksimies no cīņas un uzkrāsim dusmas, vai iesim attīstības ceļu un izmantosim mums dotās iespējas, lai pilnveidotu savas prasmes, zināšanas un padarītu šo pasauli par labāku vietu, kur dzīvot.

Un kā jau katru reizi, šeit būs datumi, kad mums jābūt īpaši uzmanīgiem ar savu rīcību, lai neaizskaru citus, kā arī paši būsim emocionāli jūtīgāki pret citu darbībām: 4., 5., 12., 13., 20., 26. un 27. oktobris, 2., 3., 10., 17. un 18. novembris.

Lai izdodas!