Venera Skorpiona zīmē: liktenīgās sievietes modelis it visā

8. oktobra vakarā par mīlestību, romantiku, partnerattiecībām, naudu un citām tēmām atbildīgā Venera pārgāja no Svaru zīmes uz Skorpiona zīmi, kur tā uzturēsies līdz 1. novembra vēlam vakaram. No sievišķīgās, maigās un gaisīgās Veneras Svaru zīmē pārejam pie pavedinošās, intensīvās, dziļās "liktenīgās sievietes" tipa Veneras Skorpiona zīmē. Kā tad īsti Venera Skorpionā uzvedīsies, lasām turpinājumā.

Iemīlēšanās, mīlestība, romantika

Iemīlēšanās nav bieža un vienkārša, jo Venera Skorpiona zīmē tiecas veidot dziļas un spēcīgas saiknes, kur būtisku lomu spēlē uzticība. To gan nevarētu teikt par fizisko, seksuālo pievilkšanos, kur noteicošā loma ir instinktiem. Tieši šā iemesla dēļ, visticamāk, pretējā dzimuma pārstāvju tuvākajā apkārtnē netrūkst, ar kuriem flirtēt, izaicināt vai pat nonākt līdz gultai, ja vien Venerai Skorpionā šie temati konkrētā brīdī ir aktuāli. Dažkārt šāda Venera savus instinktus māk ignorēt, jo ar laiku iemācas, ka viņai nepietiek tikai ar šādu viegla formāta saikni. Iemīlējusies Venera Skorpiona zīmē darīs visu, lai iegūtu iecerēto vai panāktu, lai otram arī rodas jūtas. Var gan nākties vilties, ja otram tomēr nesaista šis cilvēks ar Veneru Skorpionā, jo tad šī Venera jūtas dziļi sāpināta, kā rezultātā var kādam darīt pāri.

Venerai Skorpiona zīmē ir ļoti grūti uzticēties kādam, tāpēc labprāt izvēlas partnerus, kas ir ļoti atklāti, viegli nolasāmi un māk radīt drošo un uzticamo vidi ap sevi. Tas ir vieglāks ceļš uz mīlestību. Skorpions gan nebaidās no grūtībām, tāpēc var izvēlēties arī sarežģītākus partnerus, bet ar tiem paies daudz ilgāks laiks, kad sāks uzticēties un patiesi dziļi un dvēseliski mīlēt. Jā, Skorpiona mīlestība ir ļoti dziļa, intensīva, ilgstoša un uzticama. Vienīgi Skorpionam viss ir balts vai melns, tā arī mīlestībā – vai nu ir vai nav. Kad jūt dziļu dvēselisku saikni ar kādu, šāda Venera ir gatava otram atdot visu, uzticēties un būt ilgstoši kopā. Nedod Dievs, ja otrs krāps, pievils vai kā citādi izdarīs pāri, jo tad Venera Skorpionā to atcerēsies ļoti ilgi un var kļūt arī atriebīga, nemaz nerunājot par to, ka attiecības būs beigušās.

Varētu teikt, ka Venera Skorpionā ir diezgan tālu no klasiskas romantikas. Šādai Venerai pašai pie sirds ir viss noslēpumainais, intriģējošais, tumša atmosfēra, seksuālais, arī ekstrēmais. Nav izslēgts sekss pirmajā randiņā, vai lēkšana ar gumiju, peldēšanās aukstā ūdenī, kāpšana klintīs. Šī Venera mīl izaicinājumus, pārbaudījumus. Tiesa, tā ātri atklāj iespējamā partnera visas šķautnes, visus noslēpumus, vājās vietas. Ja kopumā pēc Veneras Skorpionā standartiem cilvēks ir iekarošanas vērts, tad gan Venera Skorpionā var pacensties un būt arī romantiska pēc visiem klasiskiem kanoniem. Vienīgi šāda Venera nespēs būt ilgstoši, ja nebūs iespēja izpausties arī viņas dabai Skorpionā.

Varētu teikt, ka ilgtermiņā Venera Skorpionā, visticamāk, nebūs kopā ar ļoti romantisku, maigu cilvēku, kurš nespēj nodrošināt asās izjūtas.

Periodā līdz 1. novembrim mēs visi, kas vēl esam vieni, daudz vairāk šķirosim iespējamos partnerus, jo nez kāpēc mums pieaugušas prasības. Tas gan neliedz, ka izmantosim iespēju izbaudīt iekarošanu, flirtu un seksuālo pasauli vai vienkāršu paspēlēšanos ar šo visu. Strauja, pēkšņa iemīlēšanās mūs negaida, drīzāk varam sākt veidot uzticības saites ar kādu, kas tik tiešām ir iepaticies/-kusies, un ļoti iespējams, ka atnāk mīlestība.

Partnerattiecības

Sieviete ar Veneru Skorpiona zīmē ir spēcīga personība, kura spēj mīlēt ļoti dziļi, alkst pēc uzticības un intimitātes. Viņa spēj sacelt haosu vai uztaisīt attiecībās krīzi tikai tāpēc, lai justos dzīva. Viņa nebaidās no problēmām, pārbaudījumiem, dziļuma, šīs lietas tieši viņa labprāt izbauda. Viņa spēj otru dvēseliski izģērbt līdz vissīkākajiem noslēpumiem, bet pati nelabprāt atklājas, jo nevēlas parādīt, ka patiesībā arī ir ievainojama un emocionāla. Var paiet gadi, līdz sieviete ar Veneru Skorpionā pilnībā sevi atklāj uzticamam partnerim. Greizsirdība un privātīpašnieciskums viņai arī nav svešs. Viņa noteikti var sevi parādīt kā pavedinošu un iekārojamu sievieti, varētu pat teikt, ka viņa staigā ar šādu enerģiju, tāpēc bieži piesaista sev tādus cilvēkus, kurus nemaz nevēlas.

Vīrietis ar Veneru Skorpiona zīmē īpaši uzķeras uz vilinošām un noslēpumainām sievietēm, kuras ir neatkarīgas un uzticamas. Viņam noteikti patīk spēcīgas (kā personības), dinamiskas un reizēm pat komandējošas sievietes. Viņš noteikti pamanīs tās, kuru āriene ir seksuāli pavedinoša un uzkrītoša (katram gan var atšķirties priekšstati, kas ir seksuāli pavedinošs). Liktenīgās sievietes tips ir šī vīrieša gaumē.

Kamēr attiecības nav nopietnas, cilvēkam ar Veneru Skorpiona zīmē var vienlaikus būt pat vairākas dzīves vai nenopietnās attiecības, jo šāds cilvēks to izbauda. Viņam/viņai patīk viss noslēpumainas, intriģējošais, slepenais. Attiecībās, kur ir spēcīga mīlestība, Venera Skorpionā būs uzticīga, lojāla un to pašu sagaida pretī. Tas gan neizslēdz tās instinktus, tāpēc laiku pa laikam cilvēks ar šādu Veneru attiecībās var radīt skandālus, intrigas, pārbaudījumus vai jebko citu, jo viņam/viņai jājūtas dzīvam/-ai un jāzina, ka tādas joprojām ir attiecības. Noteikti nevajag aizmirst, ka viss seksuālais šādai Venerai ir ļoti svarīgs, tāpēc tam attiecībās ir jāieņem būtiska loma. Neuzticība, spēcīga sāpināšana var būt iemesls, kāpēc Venera Skorpionā pārvelk attiecībām pāri krustu, pat, ja vēl mīl šo cilvēku. Un ja reiz lēmums ir pieņemts, to vairs nevar mainīt (Skorpionam viss ir vai nu balts, vai melns).

Visiem, kuri esam attiecībās, līdz 1. novembrim var prasīties padarīt aktīvāku seksuālo dzīvi, iedot dzirksti attiecībām, it īpaši, ja tās ir ierūsējušas. Noteikti vajag kopā pārbaudīt kādas jaunas robežas, izkāpt no komforta zonas, mesties izaicinājumos un piedzīvojumus. Ja paši labvēlīgi neizmantosim Skorpiona iedoto enerģiju, tad attiecībās var veidoties kādi strīdi, provokācijas, krīzes, jo Skorpiona zīme pieprasa robežu pārbaudi, izaicinājumus, asas izjūtas.

Nauda

Venera Skorpiona zīmē diezgan labi darbojas ar naudu, turklāt nav runa par kapeikām, bet gan lielām naudas summām. Vēl jo labāk, ja tā nav paša nauda, bet kādam citam piederoša. Venera Skorpionā ļoti labi prot piesaistīt investīcijas, ziedojumus, ņemt izdevīgus kredītus, dabūt labu apdrošināšanu un tā tālāk. Vienīgi Venera Skorpiona zīmē iezīmē gan likumīgo naudu, gan nelikumīgo. Kāpēc Venera Skorpionā tik ļoti labi operē ar naudu? Tā spēj ļoti iedziļināties, izrakt visus trūkumus, vājās vietas un arī manipulēt, ja nepieciešams, turklāt pārbaudīs arī otras puses uzticamību.

Venera Skorpionā nav vāja (lai gan nejūtas šajā zīmē iederīga), tāpēc ikvienam no mums līdz 1. novembrim var būt sarežģītāk operēt ar lieliem naudas līdzekļiem. Tiem, kuriem jau pamatā tas padodas, tagad būs uzvaras gājiens un jo lielākas iespējas nopelnīt vai saorganizēt lielu naudu. Tiem, kuriem pamatā ir grūtības ar lielas naudas menedžēšanu, arī tagad nebūs viegli, jo tā kā liels slogs nāks virsū, un paši nevarēs saprast, kā to visu atrisināt. Tā ir Skorpiona intensīvā daba.