Ko par Jupitera jaunajām gaitām vēsta vēdiskā astroloģija

Saskaņā ar vēdisko astroloģiju, Jupiters jeb Guru (tā viņu sauc sanskritā) šā gada 5. novembrī ir iegājis Strēlnieka zīmē un paliks tur līdz 2020. gada 20. novembrim*. Strēlnieks – tā ir 9. dabīgā zodiaka māja, un tas nozīmē to, ka visiem cilvēkiem kopsummā šajā laika periodā uzlabosies situācija ar autoritātēm, priekšniekiem, tēvu, skolotājiem, tai skaitā garīgajiem. Uzlabosies jautājumi, kas ir saistīti ar izglītības jomu. Radīsies interese par garīgo... Šis arī ir precēšanās gads! Tāpat šis laiks ir labvēlīgs līgumu slēgšanai, sadarbībai.

Laiks no novembra līdz janvārim ir labvēlīgs, lai nojauktu veco, vecos pamatus, atbrīvotos no veciem ieradumiem. Šis laiks ir saistīts ar Šivas enerģiju, kas ir laba iznīcināšanai. Tas ir patiesi vēl vairāk tāpēc, ka saskaņā ar vēdisko astroloģiju Strēlniekā jau ir ēnas planēta Ketu un arī Saturns... Tas noteikti iezīmē tīrīšanās laiku, kad ir jānojauc vecie pamati, kaut kas jāizrauj ar sakni, lai varētu pēc tam veidot jaunu dzīvi. Lielākā krīze – decembris. Savukārt janvāris ir lielisks laiks jaunu pamatu likšanai.

Pēc vēdiskās astroloģijas, Saturns Strēlniekā atrodas jau gandrīz divarpus gadus. Saturns mums ir licis darīt kaut ko "caur negribu", un tagad šī sfēra tiek akcentēta vēlreiz – šoreiz caur Jupiteru.

Saturns un Jupiters abi orientē mūs uz mūsu dzīves mērķi. Jupiters to dara tādēļ, ka mērķis liek mums justies laimīgiem par dzīvi kopsummā. Saturns, savukārt, spiež uz to, ka mums ir noteiktas atbildības šajā dzīvē un tas ir jādara, jo ir jādara.

Tātad, ja iepriekš tas bija pienākums un atbildība, tad tagad daži sāks darīt to, ar ko jau nodarbojās divarpus gadus, ar entuziasmu, bet citiem – tajā pašā sfērā, kura nu kuram māja sanāk Strēlnieka zīmē, notiks pārmaiņas, kas vedīs uz lielākas laimes perspektīvu ilgtermiņā.

(Jupiters atver mūsu prātu lielākai realizācijai. Tas ir Guru, skolotājs. Guru nav tas, kas dod vieglu dzīvi un atrisina visu priekš mums – Guru dod iespēju augt. Un, jā, tas dažreiz dod lielāku izpratni, laimi, piepildījumu. Taču tas var būt sāpīgi priekš mums, priekš mūsu prāta, jo prāts vēlas stabilitāti, tas vēlas, lai nekas nemainās.)

Turpat ir arī Ketu... Un Rāhu un Ketu ietekme ir lielāka nekā citām planētām, jo viņi nes Prarabdha karmu – tā ir karma, ko nevaram ietekmēt tik viegli, kas var būt pēkšņa un neprognozējama. Ketu – tas ir tas, kas nav jādara, kur jāatbrīvojas no pieķeršanās. Ketu pēc definīcijas māca caur atņemšanu. Un Guru (Jupiters) ir planēta, kas var viņu savaldīt. Guru automātiski noņem 50% no Ketu dotā negatīva efekta – tas viņu tur. Vispār šī savienība var dot labu efektu... Guru iedod veiksmi, un tad ir vieglāk nepieķerties – piemēram, ir vieglāk nepieķerties naudai, nedomāt par to, ja tev nauda ir. Guru līdz par nākamā gada septembrim (ja neņem vērā posmu, kad tas būs Mežāzī , – no 30. marta līdz 29. jūnijam) būs savienojumā ar Ketu. Bet tur, kur ir Ketu – tur notiek remonts, transformācija. Tāpēc nebūtu pareizi teikt, ka šajā laikā ir jāfokusējas uz sfēru, kur ir Guru... Reāli tos rezultātus, ko sola prognoze "ja Guru ir tādā un tādā mājā", mēs pieredzēsim tikai nākamā gada septembrī, oktobrī. Tad būs augļi.

Ja runājam par pozitīvu Guru ietekmi pilnā apmērā, par solīto "zelta gadu", tad runa ir par 2020. gada septembri/oktobri, kad Ketu būs izgājis no Strēlnieka. Raugi, Guru ir tāda īpatnība, ka viņš "glābj" pēdējā mirklī. To, kas notiek līdz tam, vajadzētu laist caur prizmu, ka šie notikumi ir ceļš uz kaut ko, kas reāli kulminēs un dos labākos rezultātus nākamā gada rudens sākumā.

Lai pareizi interpretētu tranzītu, jāņem vērā divas lietas: pirmkārt, sākumā jāskatās, ko sola tava karte pati par sevi. Piemēram, ja tranzīts tev sola veiksmi darījumos ar nekustamajiem īpašumiem – ka tiksi pie jaunām mājām, tas vēl neko nenozīmē. Ja tavā horoskopā ir problēmas ar nekustamo īpašumu, tad tranzīts palīdzēt nevar. Tāpat jāskatās, ko sola Daša (tavs personīgais dzīves scenārijs, par ko var vairāk uzzināt vairāk konsultācijā pie pieredzējuša vēdiskā astrologa).

Lai prognozētu, kā šis tranzīts ietekmēs tieši tevi, ir svarīgi padomāt par to, kas ar tevi ir noticis pirms 12 gadiem, jo Guru (Jupiters) bija turpat, kur ir tagad. Kādas bija problēmas vai kādā jomā veicās? Vai kopsummā periods bija labvēlīgs vai ne?

*Laika periodā no 2020. gada 30. marta līdz 30. jūnijam Jupiters saskaņā ar vēdisko astroloģiju atradīsies Mežāzī, un tad vēl uz pāris mēnešiem atgriezīsies Strēlniekā.