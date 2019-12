Merkurs pāriet Strēlnieka zīmē

No 9. decembra pulksten 11.41 līdz 29. decembra pulksten 6.55 Dieva ziņnesis Merkurs atradīsies Strēlnieka zīmē. Šīs zīmes enerģijās Merkurs nejūtas īpaši labi, jo te tas ir, kā astrologi saka, izdzīts (ne savās mājās).

Tātad saziņas un informācijas aprites laukā bieži vien iespējami daždažādi pārpratumi, tai skaitā arī aizmāršība, haoss un atsauce uz slikto atmiņu. Un ambīcijas bieži vien atdursies pret dzīves skarbo realitāti. Jā, un Merkuriņš tik ļoti gribēs paspīdēt ar savu viszinību un tēvišķo pamācību gan vietā, gan arī nevietā un nelaikā, ka bieži vien atsitīs savu pieri! Tamdēļ Dieva vēstnesis var iedzīvoties iekšējos kompleksos.

Tā kā Merkurs atradīsies viesos pie Jupitera, kurš ir Strēlnieka zīmes pārvaldnieks, tad viņam lieliski domāsies globālajās lietas, bet būs grūtības ar lietu detalizāciju. Te Merkuram jāiemācās iedvesmot citus cilvēkus un iedvest tiem pārliecību, ka vēlāk viss būs daudz labāk. Tomēr cita starpā der atcerēties, ka Jupiters no 2. decembra ir smagi "ievēlies" nopietnajā Mežāzi, kur tas nejūtas labi, jo skaitās "pakritis" – var pielīdzināt Ikaram – kurš vēlas lidot, bet pret Sauli apdedzina savus spārnus. Burtiski var tulkot šādi – Jupiters ņem plaši un ar vērienu, bet Mežāža zīmes pārvaldnieks Saturns liek būt reālam. Saturns saka Jupiteram – necel gaisa pilis!

Kāds te varētu būt ieteikums? – laikā no 9. līdz 29. decembrim iesaku nelidināties, bet būt reāliem. Nesolīt to, ko nevar izpildīt. Un galvenais – neplātīties, nelielīties! Un nebūt visām mucām par tapu!

Laika posmā no 18. līdz 22. decembrim Merkurs būs sastrīdējies ar kolektīvās zemapziņas planētu Neptūnu – šajā laikā daudzi pakļauti liekām ilūzijām. Valdīs aizmāršība, haoss informācijas laukā, lielas iespējas tapt apkrāptiem un apzagtiem. Sargi sevi un Dievs tevi pasargās. Un idejas būs nereālas, un tās nav vēlams ieviest sadzīvē.

Smags intelektuāls darbs šajās dienās var novest pie garīga un fiziska spēku apsīkuma. Tāpat nebūtu vēlams kādam kaut ko apsolīt, jo ir nespēja objektīvi novērtēt savus spēkus. Šajās dienās ieteicams uzmanīgi sekot tam, ko sakām. Būs grūti kontrolēt savu iekšējo "ES".

Vēlos piebilst, ka laikā no 18. līdz 31. decembrim debesu jumā priecīgi satiksies divi vareni giganti – Saule un Jupiters. Un tas uz Zemi raisīs prieku, optimismu un cerību uz gaišo rītdienu.

Šis 2019. gads daudziem bija psiholoģiski smags. Šā gada uzdevums bija mainīt uzskatu sistēmu, domāt globāli, ar mērķi, kā palīdzēt sev un planētai Zeme. Daudzi bija nokļuvuši tādā kā psiholoģiska līmeņa haosā. Daudzi noteikti atrada arī optimālāko risinājumu. Tomēr Jupitera un Neptūna savstarpējā rīvēšanās debesu jumā lika atcerēties, ka nākotne nav aiz kalniem un tā varētu būt itin jauka, ja tiekam galā ar uzdevumiem.

Tagad rakstīšu par Merkuru Strēlnieka zīmē bērna dzimšanas horoskopā.

Merkurs norāda bērna domāšanas īpatnības – piemēram, vai ir nosliece analizēt vai sintezēt, kam dod priekšroku darījumos – cipariem vai sausiem faktiem, vai arī krāsainiem un nekorektiem tēliem. Asprātība, viltība, veiklība un lokanība. Noslieces saskarsmē ar citiem cilvēkiem, kā izsaka savas domas rakstot un runājot. Tieši Merkurs dod runas talantus. Arī atbild par nervu sistēmas darbības īpatnībām – kā tas reaģē uz dažādām situācijām – ātri vai lēnu. Stabila reakcija vai neparedzama pat pašam cilvēkam.

Strēlnieka zīmē bērnam dod pašu aktīvāko vēlmi komunikācijā. Personība – spilgta, dzirkstoša un smaidīga. Stiprs temperaments. Vienmēr meklēs sev cienīgus partnerus. Patīk sabiedrība. Partnerim jābūt izsmalcinātam un arī videi. Stingrs un piekasīgs. Nav piemērots dzīvei viensētā. Brīvs un neatkarīgs ar tiekšanos uz tālēm, jo tam liekas, ka tikai tur mīt patiesā laime. Pie bijušā partnera (vīra/sievas) neatgriezīsies – tomēr saglabās draudzīgas attiecības. Lieliska gaume un optimistisks. Neprot neitrāli izturēties pret cilvēkiem. Bērnam jāiemāca ētika un saskarsmē ar citiem ievērot toleranci. Jo šāds bērns (ja neaudzināts) pieaugot var kļūt aizvainojoši rupjš, nepraktisks, cietsirdīgs, egocentrisks, darīs visu tikai savtīgu mērķu labad un mēģinās uzspiest savus uzskatus citiem. Šim cilvēkam patiks sportot brīvā dabā, mīlēs zirgus un bieži vien centīsies apprecēties ar ārzemnieku vai pat citas rases pārstāvi. Dos priekšroku izglītotiem paziņām.