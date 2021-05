Horoskops: ko zvaigznes mums sola 2021. gada maijā?

Klāt pavasari noslēdzošais mēnesis, bet kopā ar to pēc ilgākas "atpūtas" dažas planētas uzsāk savu retrogrādo kustību. Retrogrādas planētas ir pārmaiņu vēstneses, tādēļ maiju var saukt par pārmaiņu laiku. Spēcīgāko un nebūt ne labvēlīgāko ietekmi jutīsim no Plutona retrogrādā. Plašāk par to stāsta "Dailyhoro.ru" autoru komanda, piedāvājot arī maija prognozi katrai zodiaka zīmei.

Kā ierasts, astrologi aicina pievērst uzmanību tā dēvētajām spēka dienām, kad vairumam ļaužu veiksme būs sabiedrotā. Maijā spēka dienas koncentrējas maija pirmajā pusē.

4. maijs – Merkurs pāriet Dvīņu zīmē

Šī ir maija svarīgākā diena, kura lielā mērā noteiks to, kas notiks mēneša beigās un vasaras sākumā. Merkura pāriešana Dvīņu zīmē ir ļoti labvēlīgs notikums, jo šajā zodiakā Merkurs jūtas visērtāk.

Merkurs Dvīņos būs maksimāli spēcīgs. Šis ir laiks, kad uzlabojas atmiņa un uzmanības spējas. 4. maijā daudziem parādīsies jauni mērķi, vēlmes, nospraustie virzieni. Gan 4. maijā, gan turpmākajās dienās būs daudz vieglāk atrast kopīgu valodu ar citiem.

5. maijs – spoguļdatums

Diena paies mierīgas un rāmas enerģijas noskaņā, jo piecinieks ir zelta vidusceļš. Diena lieliski piemērota atpūtai, apstākļu maiņai, būšanai kopā ar mīļajiem. Protams, var arī pastrādāt, taču labāk nepārpūlēties. Šajā dienā atraisīsies radošā domāšana. Var ķerties pie sava imidža un mainīt ārieni.



6. un 7. maijs – Ēta-Akvarīdas plūsmas maksimums

Šajās dienās liela veiksme gaida tos, kas darbojas izglītības jomā, zinātnē, strādā intelektuāli. Plūsmas radiants atrodas Ūdensvīra zvaigznāja apvidū, tādēļ gan 6., gan 7. maijā var iedomāties vēlēšanās, kas saistītas ar darbu un biznesu. Nospraust jaunus mērķus, atļauties dārgākus un ilgspēlējošākus pirkumus, par ko jau sen sapņots.



11. maijs – Jauns Mēness Vērša zīmē

Šis Jaunmēness būs īpaši pozitīvs un maigs. Tā kā Mēness atrodas perigejā, proti, vistuvāk Zemei, raisīsies veiksmīgas un pozitīvas domas.

Mēness atrašanās Vērša zīmē var nest finanšu veiksmi. Daudziem var parādīties vēlme mainīt mājokli – remontēt, uzkopt, pārstumt mēbeles. Šajā dienā vēlams atbrīvoties no uzkrātajiem krāmiem un liekajām mantām. Tāpat 11. maijā būs daudz vienkāršāk adaptēties dzīves pārmaiņām. Var mainīt darbu un ķerties pie sen atliktām lietām.



13. maijs – Jupiters pāriet Zivju zīmē





Beidzamā spēka diena maijā būs 13. datumā. Šajā ceturtdienā gaidāms ļoti svarīgs astroloģiskais notikums – Jupiters pāriet Zivju zīmē. Globālā mērogā sāksies cīņa ar negatīvajām emocijām.

Lielākā un smagākā planēta palīdzēs cīņā par vietu zem Saules, tiesa, ne tiešā nozīmē. Jupiters paaugstinās optimisma līmeni un padarīs mūs daudz organizētākus un emocionāli stabilākus – gan 13. maijā, gan nākotnē.

Turpinājumā – vispārējā astroloģiskā prognoze 2021. gada maijam.