Lielais horoskops: ko zvaigznes sola 2023. gadā?

2023. gads būs neaizmirstams. Tas paies ātrā tempā, būs pilns ar iespējām un jaunu pieredzi, raksta “Terviss Pluss”. Mūs gaida milzum daudz pārmaiņu. Nāksies būt aktīviem, elastīgiem un gataviem tām. Astroloģes Anameras pareģojumos nākamajam gadam uzziniet par visām jūsu dzīves jomām – veselību, attiecībām, darbu un finansēm.

Auns





21. marts – 20. aprīlis

Attiecības. Astroloģiskais gads iesākas Auna zīmē, kas dod lielisku iespēju visu veco un novecojušo atstāt pagātnē. Atbrīvojiet vietu jaunajam un gaišajam. Taču jaunajā gadā nevajag mesties iekšā ar galvu pa priekšu, pār bortu jāmet tikai nevajadzīgās lietas. Jūs varat darīt tā, lai jaunais un vecais sadzīvo kopā. Auniem, kuri ir ilgstošās attiecībās, gads būs laimīgs un līdzsvarots. Var būt strīdi ar tuviniekiem, taču talkā nāks nosvērtība un savaldība.

Veselība. Tiecoties pēc kaut kā jauna, atcerieties, ka nevajadzētu eksperimentēt ar sevi. Neatkarīgi no tā, vai tā ir jauna diēta vai jauns treniņš, vislabāk ir pieturēties pie tā, par ko jūs zināt, ka tas tiešām palīdz. Lieli jaunievedumi ne tikai nedos rezultātus, bet var pārvērst jūsu dzīvi haosā.

Darbs un nauda. Pārmaiņas un pārsteigumi, īpaši gada otrajā pusē. Kaut kas pazudīs, kaut kas pēkšņi nāks klāt. Īpašas izmaiņas piedzīvos jūsu vērtības un pašcieņa. Ir vērts pārliecināties, ka atlīdzība par padarīto darbu atbilst vēlamajam. Tomēr nededziniet aiz sevis tiltus, bieži vien pietiek tikai izrunāties un atklāt savu viedokli.

Vērsis





21. aprīlis – 21. maijs

Attiecības. Šajā jomā gads būs īpaši neaizmirstams. Vērsis pievelk un apbur, izstarojot pozitīvu enerģiju. Cilvēki tieksies pie Vērša, vēloties iegūt arvien vairāk. Visiem vientuļajiem Vēršiem šis ir ideāls laiks, lai atrastu savu īsto un vienīgo. Seni pārpratumi attiecībās viegli atrisināsies.

Veselība. Atslēgas vārds ir pārmaiņas. Ja domājat par uztura maiņu vai fiziskiem vingrinājumiem, tagad vairāk nekā jebkad agrāk zvaigznes ir jūsu pusē. Nodarbojoties ar sportu, ir vērts vērsties pie speciālista, jo pastāv risks pārspīlēt.

Darbs un nauda. Nauda plūst kā upe, bet tik un tā jāseko, lai šī plūsma neapstājas. Neko nevienam nedāviniet. Par laimi, citos darba aspektos enerģija plūdīs pāri malām, spēka pietiks visam.

Dvīņi





22. maijs – 21. jūnijs

Attiecības. Gads sāksies aktīvi, būs daudz komunikācijas un mijiedarbības ar citiem cilvēkiem. Ar vasaras sākumu šīs aktivitātes sāks pierimt, parādīsies vēlme atkāpties. Kāpēc gan nepavadīt svētkus vienatnē un neieskatīties sevī? Iespējams, gads jums atnesīs jaunas spilgtas attiecības vai pat slepenu sakaru. Pēc vētras radīsies jautājumi “kāpēc” un “kā būtu, ja...”. Šajā periodā vērtīga būs savu vēlmju apzināšanās un izpausme.

Veselība. Sargā sevi, un Dievs tevi sargās. Labsajūta ir cieši saistīta ar vispārējo fizisko stāvokli, kas, par laimi, viegli atgriežas normālā stāvoklī, ja vien ir vēlme. Vajag tikai spert pirmo soli, un organisms pateiksies vēlāk – kad pārējie cīnīsies ar vīrusiem.

Darbs un nauda. Pašdisciplīnas pārbaudes gads. Būs daudz darba, pienākumi šķitīs pārāk apgrūtinoši. Par laimi, atalgojums būs pēc nopelniem. Esiet uzmanīgi ar līgumiem, pirms parakstīšanas izlasiet visu tekstu, arī sīkajā šriftā rakstīto.

Vēzis





22. jūnijs – 23. jūlijs

Attiecības. Gads nesīs daudz jaunu iepazīšanos. Neatkarīgi no tā, vai tie ir biznesa partneri vai jauni mīļākie, katrs ienāks jūsu dzīvē pēc jūsu paša vēlēšanās. Senu pazīšanos atjaunošana var sagādāt daudz prieka un padarīt dzīvi krāsaināku un interesantāku.

Veselība. Veselība sākas galvā. Ja ar domām viss būs kārtībā, arī ķermenis būs kārtībā. Sports un meditācija palīdzēs radīt šo līdzsvaru. No slimībām nav jābaidās. Izmaiņas ieradumos nāks tikai par labu.

Darbs un nauda. Ierastā rutīna tiks nopietni pārbaudīta. Bet kāpēc gan neuzņemties vairāk atbildības un radīt kaut ko, kas nesīs ienākumus? Radošos Vēžus gaida ļoti ienesīgs un darbīgs gads. Tie, kas ir darba ņēmēji, var justies apspiesti un iedzīti lamatās. Ja darbs novedīs līdz baltkvēlei, pārmaiņas būs ātras un vieglas.

Lauva





24. jūlijs – 23. augusts

Attiecības. Ātrs un saspringts gads. Dienas būs piepildītas ar rūpēm, sapulcēm un sarunām. Lauva, kā vienmēr, mirdz un vilina. Gada otrajā pusē var uzrasties cilvēks no pagātnes, kas sacels lielu vētru daudzās jūsu dzīves jomās. Var uzliesmot senas kaislības un jūtas. Tomēr ir vērts apstāties un padomāt, vai ir vērts iznīcināt visu, kas pastāv, kaut kā vārdā, ar ko iepriekš nav paveicies. Vielas pārdomām būs daudz.

Veselība. Laiks izpētīt savu veselību. Vai tas, kas jums ir tagad, darbosies tikpat labi arī turpmāk? Lielisks laiks, lai mainītu savus veselības paradumus. Varat atrast interesantu sporta veidu, kas jūs savaldzinās uz ilgu laiku. Drosmīgākajām Lauvām ir labas izredzes uzvarēt sporta sacensībās šajā jaunajā sporta veidā.

Darbs un nauda. Labāk neuzsākt jaunas darba attiecības. Ja tas tomēr ir jādara, būs noderīgi rūpīgi izpētīt pienākumus un uzmanīgi izlasīt līgumu. Pašnodarbinātajām Lauvām būs veiksmīgs un stabils gads. Bez kaut kā nāksies iztikt, bet labs darbs tiks atalgots pilnā apmērā.

Jaunava





24. augusts – 23. septembris

Attiecības. Jaunava partnerim izvirza augstus standartus un prasības, taču diemžēl atrast tik ideālu cilvēku nav viegli. Ir vērts papētīt, vai prasības nav pārāk augstas. Iekšējām pārmaiņām sekos jaunas attiecības, visticamāk, gada otrajā pusē. Jaunavas, kuras jau ir attiecībās, rudenī var izjust nepieciešamību distancēties no visa un visiem. Atpūta nevienam nekaitē.

Veselība. Iekšējās pasaules attīrīšanas gads. Savu emociju un domu analīze, miers ar sevi dos vieglumu arī ķermenim. Ir vērts uzmanīt savus ēšanas paradumus un uzturu kopumā, jo pastāv liels risks pārkāpt robežas un ļauties kārdinājumam. Vainas sajūta, kas radīsies pēc tam, ķermenim būs postošāka nekā lieks kūkas gabals.

Darbs un nauda. Rutīna jūs nogurdina, bet sniedz pārliecību par rītdienu. Gada pirmā puse ir piemērots laiks, lai sakārtotu savas finanses. Ar tām viss būs kārtībā. Rudens var atnest nelielas problēmas, taču vērīgajai Jaunavai vienmēr ir ārkārtas rezerve šādiem gadījumiem.

Svari





24. septembris – 23. oktobris

Attiecības. Daudzsološs un labvēlīgs gads. Attiecības, vai tā būtu sadarbība vai laulība, ir skaidras un vienkāršas, viss rit gludi. Šķiet, ka Svariem ir kāds noslēpums labai sadarbībai ar visiem. Viņiem ir viegli sazināties gan ar savu mīļoto partneri, gan ar paziņām uz ielas.

Veselība. Pat ar perfektu veselību apveltītie Svari vienmēr atradīs, ko uzlabot, un darīs to ar prieku. Kāpēc ne? Neatkarīgi no tā, vai vēlaties zaudēt dažus kilogramus vai gatavoties maratonam, viss izdosies, ja darīsiet to gudri un ar apdomu.

Darbs un nauda. Gada pirmā puse ir atpūtas un spēku atgūšanas laiks, bet otrā – svētku laiks. Lai ko jūs darītu, ir vērts atcerēties, ka viss reiz beidzas un vienmēr tiek atjaunots līdzsvars.

Skorpions





24. oktobris – 22. novembris

Attiecības. Gads, kāda jūsu dzīvē vēl nav bijis. Pārim būs iespēja atkal iemīlēties vienam otrā. Ir iespēja leģitimēt ilgstošas attiecības, apprecēties. Saskaņa valdīs arī draudzīgajās attiecībās. Laiks baudīt dzīvi.

Veselība. Vispārējā veselība ir laba, vienīgais trūkums ir pārmērīgs slinkums. Skorpions var daudz ko atļauties un dzīvot pilnvērtīgi. Īpaši uzmanīgiem jābūt vasaras mēnešos.

Darbs un nauda. Atslēgas vārds – līdzsvars. Jums ir stingri jāstāv uz zemes, pat ja jūsu domas lido mākoņos. Šķiet, ka viss ir kārtībā, taču tikai Skorpions zina, vai tas tā ir. Esiet piesardzīgs ar azartspēlēm.

Strēlnieks





23. novembris – 21. decembris

Attiecības. Īpaši uzmanīgam jābūt ar tuviniekiem un mājas pienākumiem, citādi Strēlnieks pie Ziemassvētku galda var izrādīties viens. Jo vairāk ieguldām attiecībās, jo vairāk no tām saņemam. Vasaras mēnešos var rasties daudz neskaidrību un pārpratumu.

Veselība. Sevis iepazīšana sāks nest augļus – jūsu veselība būs tieši tādā stāvoklī, kādu esat pelnījuši ar savu dzīvesveidu. Dažiem Strēlniekiem derētu to mainīt, pāriet uz vieglāku diētu un vairāk vingrot. Gada sākums dod gribasspēka uzplūdus, tad kāpēc gan nesākt dzīvi ar tīru lapu?

Darbs un nauda. Darbā viss ritēs viegli un gludi. Ir iespēja gūt papildu ienākumus vai uzsākt savu biznesu. Problēmas var rasties tikai ar sadzīves izdevumiem. Iespējama pārcelšanās uz jaunu dzīvesvietu.

Mežāzis





22. decembris – 20. janvāris

Attiecības. Noslēpumainas jaunas iepazīšanās, aizraujošas tikšanās, spoža sabiedriskā dzīve. Aizraujoši iespaidi mijas ar drošu komunikāciju. Tikai no jums atkarīgs, kas šajā gadā iederēsies, vien nepazaudējiet sevi šajā neticamajā karuselī!

Veselība. Mežāzi vajās pastāvīga noguruma sajūta. Taču, pirms steigties pie ārsta, vajadzētu pārskatīt savu ikdienu: vai pietiekami izguļaties, vai ir veselīgs uzturs. Varbūt vienkārši nedaudz jāpiekoriģē sava dzīve. Tikko veiksiet izmaiņas, tās viegli kļūs par ieradumu. Vasaras mēneši ir īpaši piemēroti svara zaudēšanai, ja nepieciešams.

Darbs un nauda. Jaunas iespējas un perspektīvas. Vasarā un rudenī Mežāzis būs īsts naudas magnēts. Naudas plūsma nāks no visām pusēm, arī pārsteidzošām un negaidītām. Nauda, kas saņemta ar pateicību, viegli vairosies. Darbā, iespējams, vajadzēs paplašināt robežas un izplest spārnus. Drosme – puse no panākumiem.

Ūdensvīrs





21. janvāris – 19. februāris

Attiecības. Gads zem laimīgas zvaigznes. Ģimenes dzīve sniegs gandarījumu un prieku. Draudzīgās attiecības būs nepiespiestas un uzticības pilnas. Tikšanās ar tuviniekiem sagādās prieku. Pavasarī varat sagaidīt laulības vai attiecību piedāvājumu no mīļotā cilvēka. Šis ir baudīšanas laiks.

Veselība. Ir pienācis laiks mainīt savu dzīvesveidu. Jums vajadzētu koncentrēties uz ilgtermiņa perspektīvu un veikt tikai tās izmaiņas, pie kurām varēsiet ilgāku laiku pieturēties. Jūsu ķermenis pateiksies par jūsu pūlēm ar laimes hormonu kokteili, kas tik nepieciešams, lai atbrīvotos no slikta garastāvokļa.

Darbs un nauda. Gada sākumā ienākumi būs pieticīgi. Taču nav vērts uztraukties, pavasaris ar savām enerģijas plūsmām labvēlīgi ietekmēs finansiālo situāciju. Turpmākais gads būs stabils un mierīgs, būs daudz darba un naudas.

Zivis





20. februāris – 20. marts

Attiecības. Ko sēsi, to pļausi. Ja jums nepatīk tas, kas notiek jūsu attiecībās, ir vērts atskatīties un padomāt, vai esat darījis visu iespējamo. Pavasaris ir labākais laiks attiecību veidošanai. Bet, ja gaidītās izmaiņas nepienāks šajā laikā, tad, visticamāk, to nebūs. Vientuļās Zivis pavasarī var atrast pastāvīgu un cienīgu partneri.

Veselība. Zivis ir empātiskas un tiks galā ar nekārtībām tuvinieku dzīvē, pat kaitējot savai veselībai. Rudens dos nedaudz veselīga egoisma un apziņas, ka nevar nest uz saviem pleciem visas pasaules problēmas, pietiek ar savām rūpēm. Tālāk būs vieglāk, radīsies enerģija jauniem sasniegumiem.

Darbs un nauda. Rutīna beigusies. Pirmais pusgads nav labākais laiks darba maiņai, labāk atrast sevī papildu resursus un tikai tad doties tālāk. Gada otrā puse ir atvērta iespējām, tieši tad nāks finansiālā pārpilnība. Naudas pietiks visam – varēs gan sevi palutināt, gan padalīties ar tuviniekiem.

