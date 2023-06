Raimonds: Masa. To akustisko spēku, kad tūkstoši dzied... nu, to nekur citur nedabūs. Var klausīties izcilus ierakstus ar labākajām austiņām vai skandām, bet to (Katru burtu uzsverot.) tu nekad nedabūsi. Tas ir arī tas, kāpēc cilvēki iet klausīties simfonisko orķestri koncertos, jo tās vibrācijas, tās emocijas, tos aplausus citur nedabūsi – tāpat kā ar hokeju! Redzēt to kopību, to enerģiju! Man ir viena smieklīga epizode no Dziesmu svētkiem. Meiteņu grupai bija karsti, un es nesu pudeles ar ūdeni, nu, tādu iepakojumu. Meiteņu zona pa vidu parasti ir tāda, no kuras nevar izspraukties, no čaļu rindām vieglāk ko tādu veikt. Nesu to ūdeni un priecīgs iesaucos “Meitenes!”, un tajā brīdī teju viss sektors pagriežas pret mani, un es vienkārši nosarku un nesapratu, ko darīt, jo man jau tikai dažas pudeles. Tik daudz meiteņu visā dzīvē man vienlaicīgi nav pievērsušas uzmanību, cik tajā reizē.