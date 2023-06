Par to gan laikam nevajadzētu brīnīties – Dagnija ar tādu rūpību un mīlestību skatās uz savām stellēm un tautastērpiem, ka šķiet – tērpi viņas rokās ir un grib turpināt būt dzīvi – iet pasaulē, spīdēt, spītēt, izrādīties, lai visiem tiek to skaistums. Taisnības labad jāteic – arī Rihards par saviem dziedātājiem un mūziku runā kā par ko tikpat mīļu, ka varu redzēt: manā priekšā ir satikušies cilvēki, kuriem rūp. Rūp, ko citi velk, kā velk, kā dzied un ko dzied. Paviršībai te nav vietas! Un labi, ka tā.



Uzreiz redzu, ka Dagnijai labāk patīk runāt par saviem darbiem, ne sevi. Precīzāk, viņa ļauj darbiem runāt par sevi, izrādot dažādus tautastērpus un stāstot par tiem: “Tas viss sākās ar to, ka man patika rokdarbi. Mamma kaut ko darīja, vecāmāte arī. Laukos, protams, kā jau laukos, visi auda, bet visu izjauca karš. No lauku mājām man ir palikušas vien dažas segas, kas bija palikušas uz gultām, pārējo nolaupīja. Pati sāku aust prievītes jau otrajā klasē. Toreiz aizgāju uz tā saucamo pionieru namu, un tur bija aušanas pulciņš, es aizgāju un teicu: “Gribu aust!” Taču man teica, ka es esot par mazu, kad apsēdīšos, tad kājas netikšot pie steļļu paminām. Bet es spītīgi teicu, ka stāvēšu kājās un audīšu. Un stāvēju arī! Pirmais, ko es noaudu, bija tāds lupatu celiņš, un tā es sāku... Atceros, ka sākumā gribējās visu ar zīda diegiem un spīdumiem, ne lina dvieļus. Tikai lēnām pieņēmu to lauku rokdarbu skaistumu,” teic Dagnija.