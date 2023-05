Justies drošāk un nebūt vienai – kā krīzes gadījumos sievietēm var palīdzēt krīzes centri

"Aptaujas* dati atklāj, ka puse no tiem (51%), kuri ir piedzīvojuši vardarbību ģimenē, nav vērsušies pēc palīdzības vai nav stāstījuši par piedzīvoto vardarbību. Tomēr tie, kas dalījās savās sajūtās un pārdzīvojumos ar citiem, atzīst, ka tas palīdzējis justies drošāk, nebūt vieniem un sajust sevī spēku tikt ar to galā. Vardarbība ģimenē ir visas sabiedrības problēma. Vēlamies rosināt pārmaiņas, aktualizējot diskusiju sabiedrībā par sarežģītiem sociāliem jautājumiem, kopīgi meklēt risinājumus, kā arī iedrošināt gan cietušos, gan līdzcilvēkus neklusēt par piedzīvoto vardarbību, bet gan meklēt atbalstu. Un ģimeņu krīzes centri, kur sievietes var vērsties pēc palīdzības, var būt viens no šiem pagrieziena un pārmaiņu atbalsta punktiem," iedrošina Pēteris Grīnbergs, IKEA Latvija vadītājs.