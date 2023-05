No sākuma jautāju, vai jūs šodien esat ēduši. Ikdiena krīzes centrā

Starp krīzes centrā nonākušajiem ir arī vardarbības upuri. Stāsti ir dažādi, un tie diemžēl pierāda – no vardarbības nav pasargāts neviens. Jaunietis ar garīga rakstura traucējumiem, kurš mājās cietis no vardarbības. Izglītota sieviete ar labi apmaksātu darbu, kura nonākusi vardarbīgās attiecībās. Pieaugušie, kuru dzīvi šodien ietekmē bērnībā piedzīvotā vardarbība vai traumatisks notikums, un piedzīvotā sekas liedz parūpēties par saviem bērniem. Bērni, kuri ir redzējuši vardarbību starp vecākiem.



“Es negribu būt stereotipiska, ka vardarbībā cietušās ir tikai sievietes, kuras cieš no sava intīmā partnera vardarbības, un tomēr – pārsvarā pie mums tomēr nonāk sieviete. Visbiežāk – mamma ar bērniem. Mums viņa ir jāstiprina, jāpalīdz sākotnēji tikt galā ar krīzi un lielo emociju uzplūdu, kas viņai ir pēc notikuma, un tad varam skatīties tālāk – vai sieviete vēlas un ir gatava aiziet no šīm vardarbības attiecībām, vai vīrietis ir apdraudošs un nepieciešams nokārtot dokumentus par pagaidu aizsardzību,” stāsta Ieva.