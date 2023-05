Vardarbīgā kontrolē parasti ietverti vairāki vardarbības veidi, un, kā skaidro psiholoģe, tās galvenais mērķis ir, iebiedējot, manipulējot un darot pāri dažādos veidos, gūt varu pār otru cilvēku, kaitēt viņam, sodīt vai iebiedēt. Vardarbības veidi bieži nav atraujami viens no otra, un emocionālā vardarbība ir klātesoša gandrīz visos vardarbības gadījumos. “Grūti iedomāties, ka vienā dienā partneri ne no šā, ne no tā bez kāda emocionāla konflikta sakaujas. Atnāk un sāk sist. Tur vienmēr ir šis emocionālais fons – vēlme pazemot,” skaidro psiholoģe.