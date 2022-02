Zane Zane Balsošana beigusies! 2 Mana sporta zāle ir daba. Lai kāds būtu ārā gadalaiks, es velku kājās savu pārgājienu zābakus un dodos prom no pilsētas, lai kustībā un svaigā gaisā, atslēgtos no pilnīgi visa, un gan izlādētos, gan uzlādētos. Man nav svarīgi uzstādīt kādus rekordus – galvenais ir regulāri kārtīgi izkustēties dabā, lai sagatavotos jaunās nedēļas izaicinājumiem, jo došanās dabā ir lielisks treniņš ne tikai ķermenim, bet arī prātam!

Jūlija Jūlija Balsošana beigusies! 15 Fotogrāfijā, ko es pievienoju, starpība ir divi gadi. Pēc trešajām dzemdībām es ļoti pieņēmos svarā, iestājās hormonālais disbalanss, un es svēru 98 kg. Kamēr es meklēju iemeslu, pagāja seši mēneši. Svars it kā vairs lielāks nekļuva, bet es augu acu priekšā. Kādā jaukā brīdī es nolēmu ķerties sev klāt, jo negribēju, lai bērniem būtu resna un neglīta mamma. Es sāku pareizi ēst, dzert daudz šķidruma un nodarboties ar sportu mājas apstākļos (uz zāli man bija kauns iet). Pēc tam, kad nometu pirmos 10 kg, es tomēr nolēmu pierakstīties uz zāli “BukreyFit”. Tur es sāku nostiprināt savu ķermeni un tievēt tālāk. Šobrīd esmu nometusi jau 25 kg. Un es neapstājos pie sasniegtā, jo es jūtos uz visiem 125%. Esmu kļuvusi aktīvāka, uzlabojusies ir veselība, ar bērniem varu skraidīt un izklaidēties. Un es turpinu kustēties tuvāk savam mērķim. Veselā miesā vesels gars!

Nadežda Nadežda Balsošana beigusies! 2 27 gadu vecumā es gribēju izskatīties labāk, notievēt, kaut gan nebiju īpaši resna, un aizgāju nodarboties ar kikboksu. Man jau bija neliela pieredze sportā, bet tas bija kaut kas cits. Un tad, kad sāku nodarboties ar kikboksu, es tik ļoti to iemīlēju, ka līdz šim nevaru dzīvot bez sporta savā ikdienas dzīvē. Mana ikdiena sastāv no piecām ēdienreizēm mazās porcijās, kur ir gan salds, gan visādi gardumi, 5-6 dienas sports un arī labas emocijas, labsajūta. Gribētos uzvarēt, lai parādītu citiem piemēru, ka arī 32 gados var izskatīties labi – tikai vajag saņemt sevi rokās un iet pretī mērķim. Un vēl gribētos, lai dēls varētu lepoties ar savu mammu.

Fēlikss Fēlikss Balsošana beigusies! 3 Joga ir prāta un ķermeņa vingrinājums. Pielietojot dažādas elpošanas tehnikas un relaksējot muskuļus – to pildot, esmu spējis uzlabot savu stāju, miera sajūtu stresa situācijās, lokanību (kā redzams) un arī izturību. Tā nomierina saspringtos muskuļus pēc darba ofisā un visnotaļ labi noder, kad ciemos atnākuši paziņas un ir laiks spēlēt "Twister".

Kārlis Kārlis Balsošana beigusies! 1 Ilgus gadus pārstāju nopietni trenēties, jo bija ceļgala trauma. Taču esmu atsācis, jo jāturpina kļūt labākam – arī tad, ja mērķis vairs nav profesionāls sports un tā sasniegumi. Ja šodien esmu par kripatiņu labāks nekā biju vakar, tad jau jūtos sev kā čempions. Katrs mazākais solis sevis labākajai un jaudīgākajai versijai ir ceļš, kā es modinu sevī čempionu ik dienu un rūpējos par savu veselību.

Elīna Elīna Balsošana beigusies! 6 Man ir 36 gadi, bet manam špicam Orionam 7,5. Mēs ar viņu esam ļoti aktīvi sportotāji daudzus gadus. Katru dienu mums ir piesātinātas pastaigas un skrējieni pa mežu (Mežaparks) Jēkabpilī. Tāpat man ir arī intensīvi fitnesa treniņi četras reizes nedēļā. Mans špics ir mans draugs un kompanjons. Mēs vienmēr esam enerģijas pilni un pozitīvi. Lai jums spēks!

Ilze Ilze Balsošana beigusies! 3 Es nekad neesmu bijusi brokastu cilvēks, bet pēdējo mēnešu laikā sevi apzināti un mērķtiecīgi pierunāju uz brokastu ēšanu. Dažreiz nākas ar sevi patirgoties, piemēram, piesolot sauju melleņu februārī vai kādu citu smalkāku našķi, bet – ja sevis “uzpirkšana” darbojas, uz priekšu. Darīt kaut ko ar prieku un sevis lutināšanu ir vieglāk un ilgtermiņā efektīvāk nekā ar aizliegumiem un ierobežojumiem.

Viktorija Viktorija Balsošana beigusies! 6 Man ir 29 gadi, un es esmu par sportu! Taču viss nav tik vienkārši, un tūdaļ es pastāstīšu kāpēc. Ar sportu es nodarbojos jau kopš bērnības. Agrāk tā bija garo un īso distanču skriešana, stafetes, basketbols ar visu manu 1,67 m augumu, peldēšana, pat gāju uz cirka studijas pulciņu. Dievināju izlaist skolu kārtējo sacensību dēļ! Taču pēc savas dabas es esmu cilvēks, kurš nav par sevi ļoti pārliecināts, esmu pieticīga. Lai gan par mani vienmēr ir sprieduši pēc ārienes, domājot, ka pašpārliecinātības man netrūkst. Tāpēc galveno sporta veidu, kur es varētu sasniegt labus rezultātus un pat saistīt sportu ar savu karjeru, es tā arī neatradu. Lai gan biju ļoti spītīga un varēju vairāk, nekā domāju, ka varu. Ar gadiem es zaudēju visu savu sportisko garu un ļoti ilgi ar sportu nenodarbojos vispār, veselus četrus gadus. Satiekot savu tagadējo vīru, es atkal atgriezos uz "skrejceliņa", pārbaudot savus spēkus, sevi. Kad man kārtējo reizi gribas pagulēt uz dīvāna un pažēlot sevi, es skatos, kā viņš pēc darba vēl paspēj aiziet uz zāli, iziet paskriet vai aiziet uz baseinu. Tas mani par 100% motivē nepadoties, bet celties un iet kaut ko darīt. Bet pati mīļākā nodarbe, protams, ir iešana uz treniņu kopā. Nav labākas motivācijas veselīga dzīvesveida veidošanai par tuva cilvēka atbalstu. Kad mēs esam kopā, esam vienoti un neuzvarami!

Juta Juta Balsošana beigusies! 1 Mana šī gada apņemšanās bija vairāk sākt gatavot pašai mājās, jo pandēmijā biju izlaidusies un arvien biežāk pasūtīju gatavu ēdienu no restorāniem, kas iesita gan pa maciņu, gan arī atstāja ietekmi uz manu figūru. Nu es esmu apņēmusies katru nedēļu iemācīties pagatavot vismaz vienu jaunu ēdienu no veselīgām un svaigām sastāvdaļām. Attēlā ir melnā pasta ar tunča un tomātu mērci, kas pārkaisīta ar Parmezāna sieru un kaperiem. Labu apetīti!

Ļubova Ļubova Balsošana beigusies! 2 Nav nekā labāka par pastaigu ar nūjām pa brīnišķīgu mežu. Visiem veselību.

Anna Anna Balsošana beigusies! 2 Ceļā uz veselīgāku ēdienkarti ļoti palīdzēja treneres ieteikums vismaz vienu maltīti dienā pagatavot tā, it kā gatavotos to publicēt sociālajos tīklos. Sākumā par šo ieteikumu pasmaidīju, bet tas tiešām darbojas – palīdz ierobežot porcijas lielumu, liek padomāt par pievilcīgu noformējumu un, manuprāt, veido veselīgākas attiecības ar ēdienu kopumā. Tie, kuri cieš no regulāra pārēšanās lēkmēm, mani sapratīs.

Andrejs Andrejs Balsošana beigusies! 12 Velosports! Bija smags, bet produktīvs gads. Tika uzstādīti vairāki mērķi: visas 365 dienas pavadīt treniņos, vismaz viens "Gran Fondo" mēnesī un 15 tūkst. km. Rezultātā – 19 tūkst. km. Vēl sanāca piedalīties pārītī šosejas sacīkšu, lieliska pieredze un pilni šorti prieka. Tāpat bija interesanta pieredze, piedaloties "Ghetto Games" izaicinājumā, kas ilga no marta līdz novembrim. Rezultātā: septiņas uzvaras un divreiz iegūta otrā vieta. Un bonusā – kaudze dāvanu no viņiem!

Iļja Iļja Balsošana beigusies! 8 Sports ir dzīve , bez cīņas nav uzvaras. Esi viens no mums!

Nataļja Nataļja Balsošana beigusies! 1 Šī bilde ir par veselīgu ieradumu ceļot (!), neskatoties uz bērna piedzimšanu. Foto ir uztaisīts pirms pandēmijas :)

Emma Emma Balsošana beigusies! 3 Distanču slēpošana mežā ir lielisks veids, kā apvienot sportu un atpūtu pie dabas. Var baudīt ziemu, rūpējoties par savu fizisko labsajūtu vienlaikus.

Anastasija Anastasija Balsošana beigusies! 1 Apgriez ar kājām gaisām savu priekšstatu par savu ķermeni un raksturu ar regulārām (mērenām!) sportiskām aktivitātēm, nepametot savu komforta zonu (vai savas mīļākās sporta zāles funkcionālo zonu)!

Anna Anna Balsošana beigusies! 0 Jau no agras bērnības, pateicoties vecākiem, man ir izveidojies ikdienas režīms un izpratne par veselīgu uzturu. Vēl skolas gados man izstrādājās iekšējais modinātājs, kas neļauj piecelties un iet gulēt vēlāk nekā parasti. Katru rītu es sāku ar glāzi ūdens un visas dienas garumā dzeru tikai ūdeni. Pirmo ēdienreizi ēdu 2-3 stundas pēc pamošanās, lai pazeminās kortizola līmenis asinīs, tā var būt putra vai olu kultenis. Jau 2 gadus esmu pilnībā atteikusies no gaļas produktiem, uzturā atstājot tikai piena produktus un olas, tāpēc mana ēdienkarte galvenokārt sastāv no graudaugiem un dārzeņiem. Cenšos ierobežot saldumus un maizes izstrādājumus, bet ar mēru. Pēdējā laikā pieturos pie intuitīvās ēšanas un mācos ieklausīties savā ķermenī, jo nedzīvojam tāpēc, lai katru stundu piepildītu vēderu ar kaut ko. Kur nu bez treniņiem, katru trešdienu dodos uz boksa nodarbībām, kas palīdz savaldīt emocijas un tajā pašā laikā emocionāli atbrīvot sevi no negatīvisma. Turklāt 3-4 reizes nedēļā apmeklēju sporta zāli, kur aktīvi nodarbojos ar sava ķermeņa veidošanu. Šis ir īss manu veselīgo paradumu kopsavilkums.

Jūlija Jūlija Balsošana beigusies! 1 Ne velti saka, ka kustība – tā ir dzīve. Lūk, arī es nespēju iedomāties savu dzīvi bez kustībām un fiziskām aktivitātēm! Vēlos padalīties savā motivācijā ar citiem cilvēkiem. Regulāri nodarbojos ar funkcionālajiem treniņiem, kā arī aizraujos ar dejām. Ja fitness uzlabo fizisko formu un uztur ķermeni tonusā, tad dejas attīsta lokanību, koordināciju un uzlabo stāju. Uz darbu es dodos ar velosipēdu, jo tas ir lielisks pārvietošanās veids un brīnišķīga kardio slodze. Ceļš uz darbu un atpakaļ veido 26 km. Tā kā – ja jums ir sēdošs darbs, tad velosipēds jums palīdzēs. Un arī atpūšos es aktīvi. Mana atpūta ir gājiens uz parku "Tarzāns", ceļojumi ar velosipēdu, laivošana ar kajaku, braukšana ar skrituļslidām vai vienkārši garas pastaigas gar jūru vai mežu.

Jurijs Jurijs Balsošana beigusies! 0 Pamodini sevī čempionu! Man jau ir 60 gadu. Es gaidīju šo brīdi. Tagad esmu iesoļojis senioru kategorijā! Un, lūk, es atkal noskrēju 10 km krosu "Noķer vēju" Doles salā. Pirms diviem gadiem es jau tur skrēju šo distanci. Un tagad uzlaboju rezultātu! Par 1 sekundi!!! Tagad laiks ir 50 minūtes un 15 sekundes. Tā kā nevērtējiet sekundes par zemu!

Romāns Romāns Balsošana beigusies! 2 Katrs zēns bērnība sapņoja izskatīties kā Žans Klods van Damme vai Arnolds Švarcenegers – būt vesels, spēcīgs tēvocis, kam viss ir pa spēkam. Ar to arī sākās mana nodarbošanās ar fizkultūru – nebeidzams riņķa dancis, sākot no dejām un beidzot ar cīņas mākslām, vingrošanas stieņiem, hantelēm un... Vecākais brālis, kurš nodarbojās ar sportu un bija lieliskā fiziskajā formā, tajā pašā laikā iedvesmoja un rādīja piemēru. Gadi gāja, un nodarbošanās ar sportu kļuva par ieradumu, sava veida hobiju. Ķermenis mainījās, fiziskās spējas auga augumā, prasmju kļuva arvien vairāk, bet... Nekad netiecos kļūt “milzīgs” vai sasniegt olimpisko uzvaru, vienkārši nodarbojos ar sportu sevis dēļ. Tā ir savdabīga narkotika – gūsti baudu un spēku pieplūdumu pēc laba treniņa, jūties dzīvs, bet, ja pārtrauc, tad sāc justies “nedaudz ierūsējis”. Sāku sekot līdzi savam uzturam un uzņemtā šķidruma daudzumam, lai gan varu ēst ātrās uzkodas un līdzīgus dranķus, jo mana vielmaiņa to atļauj (neizmantoju to ļaunprātīgi), vienkārši izlēmu to sev. Reizēm uznāk brīži, kad negribas neko darīt. Uzdod sev jautājumu: “Vai man to vajag?” Bet pēc tam saproti, ka tad, ja pārtrauksi, nepieturēsies pie kādiem noteikumiem, tad tas vairs nebūsi tu, un viss, uz ko tu gadiem tiecies un mīlēji, ātri vien kļūs par pagātni. Tas motivē, un tu nenolaid rokas. P.S. Uzstādiet mērķus, atrodiet piemēru, kam sekot līdzi un iedvesmoties – tas noteikti motivē. Bet pats galvenais – (ie)mīliet to, ko darāt. Tad arī nodarbības nesīs prieku un atkāpties būs grūtāk.