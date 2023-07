1752 bildes, 144 raksti un daudz kas cits jeb kā 'Delfi' aizvadīja Dziesmu un deju svētkus

Dziesmu svētki ir mūsu sabiedrības patiesais spogulis, tikai daudz dzidrākā un asākā atspulgā, ko koncentrēti redzam desmit dienu laikā. Varam no sirds "sacepties" par kaut ko pavisam mazsvarīgu un tikpat ļoti no sirds priecāties par kāda ikdienā sveša cilvēka laimi – piedzimušu mazuli vai skaistu bildinājumu. Varam piktoties par noteikumiem, rindu pēc pusdienām, lietu un nogurumu, bet jau nākamajā dienā pēc Dziesmu svētku noslēguma koncerta gribēt to visu atkal un atkal. Jo Dziesmu svētki ir pāri visam – tāda tieša terapija pašapziņai – esam skaisti, stipri, gudri, spējam būt visi vienā rakstā laukumā, skanēt kā viens vesels. Un, kā liecina mediķu un policistu sniegtā informācija , esam lustīgi, tomēr arī visai prātīgi un apzinīgi.Mēs vēlreiz pārliecinājāmies par to, ka tieši mazie, individuālie stāsti vislabāk izstāsta lielo – šajā gadījumā Dziesmu svētku – stāstu. No "Delfi" kolektīva Dziesmu svētkos piedalījās pieci darbinieki, katrs ar savu pieredzi un savu mazo stāstu. Taču, lai būtu daļiņa no Dziesmu svētkiem, nemaz obligāti nav jābūt Daugavas stadiona laukumā vai Mežaparka estrādē. To spilgti apliecina vēl viens mūsu kolēģa stāsts – viņš devās atvaļinājumā, lai laukos pieskatītu kaimiņa vairāk nekā 100 aitu ganāmpulku, kamēr saimnieks ar sievu Rīgā dejo Deju svētkos. Lūk, tas ir īstais Dziesmu svētku gars!