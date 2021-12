2021.gada svarīgākais 'Delfi' saturs

"Delfi Plus" ik nedēļu publicē ap 30 rakstu par sabiedriski politiskiem, ekonomikas, vēstures, ārzemju un dzīvesstila tematiem – to vidū gan pētnieciskā žurnālistika, analītika, gan saturs vieglākai ikdienai, kas palīdz mājas solī un vienkārši ļauj uz brīdi atslēgties no pandēmijas ziņu smaguma. Piedāvājam dažus no šī gada spilgtākajiem rakstiem un raidījumiem, kurus lasītāji novērtējuši kā vienus no aizraujošākajiem.