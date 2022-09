Andra ceļš medijos neapzināti ir sācies jau bērnībā – viņš "uzaudzis" reģionālā laikraksta redakcijā, kur abi viņa vecāki strādāja par žurnālistiem. Tiesa, viņš gan bija pārliecināts, ka šo ceļu neies, un studēja ko pilnīgi citu, taču tad, kad tīras nejaušības dēļ prakses vieta tika piedāvāta laikrakstā "Diena", nedomājot piekritis un pēcāk tur arī strādājis. Savukārt portālā "Delfi" nonācis pēc Ingus Bērziņa aicinājuma pirms 10 gadiem.Sākotnēji viņš veidoja saturu par visdažādākajām tēmām, kas ģenerētu daudz klikšķu (jā, bija laiki, kad tas bija aktuāli), pēc tam viņš sāka strādāt ārzemju ziņu nodaļā, kas ir arī viņa personīgā aizraušanās, jo Andrim ir maģistra grāds starptautiskajās attiecībās, savukārt patlaban viņš ir maksas satura – "Delfi Plus" – redaktors.Aicinām iepazīties ar Andra Kārkluvalka autora lapu , kurā ir izcelti, viņaprāt, svarīgākie darbi, kā arī visi jaunākie raksti.Svarīgākais, strādājot "Delfi", ir veidot tādu saturu, kam būtu redzama ietekme ārpus "Delfi". "Mani satrauc sabiedrība, kura neseko, nesaprot un negrib sekot līdzi. Man šķiet, ka žurnālistikas misija ir panākt, lai informācija nonāk teju jebkur," pauž Andris, papildinot, ka žurnālistika pilnīgi noteikti ir arī viņa dzīvesveids. "Tajā brīdī, kad es redzu, ka notiek kas svarīgs, jūtu savu aicinājumu, ka man ir nepieciešams par to ziņot un būt tajā iekšā, skaidrot to, kas notiek."Ārpus "Delfi" Andrim svarīgākais ir ģimene – kopā pavadīt pēc iespējas vairāk laika. Aizraušanās ir ceļošana, turklāt ne vienmēr obligāti uz tālām zemēm – pārgājieni tepat pa Latviju, kaut izbrauciens pie jūras vai pastaiga mežā.Iepazīsti arī citus "Delfi" autorus, un noskaidro, kas viņiem ir svarīgi.