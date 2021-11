Ansis Īvāns ir "Delfi" ārzemju ziņu nodaļas redaktors un seko līdzi pasaules notikumiem, lai sniegtu "Delfi" auditorijai informāciju par to, kas notiek pasaulē, kā arī skaidro, kā šķietami tālie notikumi pasaulē var ietekmēt iedzīvotājus Latvijā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, it sevišķi pēdējā desmitgadē, kad reizēm visapkārt valdošā neskaidrība tricina pamatus zem kājām.Ansim ir svarīgi būt klātesošam gan vistiešākajā, gan pārnestā nozīmē – kā žurnālists viņš ir bijis Afganistānā un Ukrainā, ziņojot "Delfi" auditorijai no karadarbības zonas, tādējādi nepastarpināti sniedzot tai ziņas no karstajiem punktiem. Ansis tic, ka, sniedzot drošu un pārbaudītu informāciju, mēs spējam ietekmēt sabiedrību uz labu – veidosies lielāka izpratne par to, kas notiek pasaulē, kā procesi ir saistīti un kādēļ mums ir svarīgi turēties pie demokrātiskajām vērtībām.Savukārt savā brīvajā laikā Ansis jau ilgstoši ir klātesošs Latvijas nosargāšanā, būdams zemessargs. Darbs Zemessardzē Ansim ir svarīgs gan misijas apziņas dēļ, ka tādējādi viņš rūpējas par savas valsts drošību, gan tādēļ, lai atslēgtu savu prātu no ikdienas informācijas apjoma brīvā dabā ar fizisku slodzi, kuru prasa darbs dienestā.Aicinām iepazīties ar Anša Īvāna autora lapu , kurā ir izcelti, viņaprāt, svarīgākie darbi, kā arī visi jaunākie raksti.Šī gada novembrī mēs iepazīstinājām mūsu auditoriju ar "Delfi" zīmola jauno identitāti, mums svarīgajām tēmām un tajās paveikto, kā arī ar mazu daļu no medijam tik svarīgās autoru komandas, par to visu komunicējot ar plašāku sabiedrības loku "Delfi" zīmola kampaņā, kuras galvenā ziņa – "Kad mums ir svarīgi" Iepazīsti arī citus "Delfi" autorus, kuri piedalījās "Delfi" zīmola kampaņā, un noskaidro, kas viņiem ir svarīgi.