Ar izlaidumu noslēdzas trešā jauniešu žurnālistikas skola #Storygram

Dmitrijs Onoprijčuks

"Viena no lietām, ko esmu iemācījies #Storygram, ir kritiskā domāšana. Analizēt, no kurienes ņemt informāciju, izvērtēt avotus. Protams, saziņa, piemēram, ar ministriem. Līdz šim to nekad nebiju darījis. Plus, protams, visas pamatprasmes – kā veidot tekstu, kā izdomāt piemērotāko virsrakstu."