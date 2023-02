Ar saturīgām sarunām aizvadīts pirmais 'Delfi' abonentu seanss – 'Mātes piens'

Kronberga uzskata, ka padomju trauma vēl joprojām ir jūtama: "Mums ir daudz dažāda materiāla, un es domāju, ka šī filma noteikti ļoti labi var izglītot un iedot jauniešiem vēl kādu perspektīvu par šo laiku. Un visu filmēšanās laiku kopā ar Maiju es varēju mācīties, novērot tik profesionālu aktieri darbā, to visu uzsūkt un paņemt sev. Arī ar komandu bija lieliska sadarbība, man viss tika ļoti labi paskaidrots, tāpēc bija arī ļoti viegli iejusties lomā kā cilvēkam, kas ir dzīvojis pavisam citā gadsimtā."Jaunā aktrise neslēpa, ka ļoti grūta bijusi aina ar gāzmaskām: "Noras Ikstenas vienaudži man stāstīja, ka tā tas tiešām arī notika – vilka gāzmaskas, ņēma rokās ieročus. Bet man tikai ar kādu piekto reizi to gāzmasku izdevās uzvilkt! Un ir ļoti satraucoši to darīt kadrā. Iedomājos, ka arī tolaik tas bija ļoti satraucoši un ne visiem izdevās tā, kā tam bija jāizdodas."Vaicāts par filmas panākumiem, tās producents Juhņēvičs atklāja, ka pirmajā izrādīšanas nedēļā filma Latvijā bijusi "Top 1" ar 10 tūkstošiem skatītāju – tas ir vairāk nekā Džeimsa Kamerona "Avataram". Ir sākušās arīdzan pārrunas par demonstrēšanu ārvalstu kinoteātros. Bijusi interese no Indonēzijas, izplatītājs domā, ka varētu parādīt arī Anglijā un Francijā.Sakām lielu paldies filmas radošajai komandai un Ingai Zālītei, kinoteātrim "Kino Citadele", īpaši Jānim Lejstrautam, protams, "Delfi" kultūras redaktorei Norai Riekstai-Ķeņģei un arī abonentiem par atbalstu!