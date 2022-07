Atskats: kā 'Delfi' gāja sarunu festivālā 'Lampa'

Savukārt piektdienas vakarā uz "Dots" skatuves bija klausāma un skatāma skatāma portāla "Rus.Delfi.lv" diskusija " Kurp ies krievu kuģis? ", ko arī vadīja "Delfi TV" producente Alina Lastovska . Viņa sarunājās ar dokumentālistu un kinorežisoru Vitāliju Manski, Latvijas Radio 4 galveno redaktori Annu Stroju, "Delfi" valdes priekšsēdētāju Konstantīnu Kuzikovu un Datu skolas vadītāju Latvijā Niku Aleksejevu, cenšoties izdibināt, kā karš Ukrainā ir izmainījis krievvalodīgos – gan Latvijā, gan pasaulē –, cik liela atbildība notiekošajā ir katram no mums, ko mēs – sabiedrība, mediji un valdība – būtu varējuši darīt citādi, lai situācija neeskalētos tik tālu, kā arī – ko varam labot tagad.Diskusijas dalībnieki runāja par to, ka ļoti svarīgi par aktualitātēm ir informēt Latvijā dzīvojošos krieviski runājošos cilvēkus. Proti, nepieciešams plašāks mediju saturs krievu valodā. Diskusijas dalībnieki uzsvēra šāda satura finansējuma nozīmi, jo pagaidām medijiem piešķirtais finansējums saturam krievu valodā nav pietiekams. Dokumentālists un kinorežisors Vitālijs Manskis arī pauda, ka medijiem ir jāstrādā, lai pārvilinātu Krievijas mediju patērētājus uz Latvijas medijiem.Diskusijas dalībnieki sprieda arī par to, kā no dezinformācijas gūzmas glābt tās ietekmei pakļautos. Latvijas Radio 4 galvenā redaktore Anna Stroja diskusijā argumentēja, ka cīņa nav zaudēta un cilvēkus ir iespējams glābt no Krievijas propagandas gūzmas. Tāpat medija galvenā redaktore izteicās, ka manījusi divus lūzuma punktus Latvijas sabiedrībā pēdējo mēnešu laikā – viens no tiem bija 24. februāri, taču otrs – šķietami ap 9. un 10. maiju. Šķelšanās jautājumā par pieminekli Uzvaras parkā radīja otro lūzuma punktu, polarizēja sabiedrību, saasinot abu pretējo pozīciju uzskatus. Raugoties nākotnē, Stroja atzīmēja, ka būs jāstrādā pie saliedētas sabiedrības veidošanas.