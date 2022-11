Biznesa ziņu nodaļas redaktore Baiba Krastiņa "Delfi" kuplajai komandai pievienojās 2022. gada 14. februārī – desmit dienas pirms Krievija iebruka Ukrainā. Līdz ar to pirmā pieredze jaunajā darbavietā bijusi ļoti intensīva un piesātināta.Baibai ir svarīgi informēt sabiedrību un sniegt patiesus faktus. "Šobrīd ir ārprātīgi daudz dezinformācijas visā pasaulē, tostarp Latvijā," skaidro autore un piebilst – iedzīvotāji plašajā informācijas apjomā mēdz apjukt, tāpēc ir svarīgi informēt, izstāstīt un paskaidrot būtiskas lietas, kas varbūt pašiem žurnālistiem šķiet pašsaprotamas. Viņa izjūt lielu gandarījumu, ja ar savu darbu ir izdevies kādam palīdzēt un sniegt jaunas zināšanas.Aicinām iepazīties ar Baibas Krastiņas autores lapu , kurā ir izcelti, viņasprāt, svarīgākie darbi, kā arī visi jaunākie raksti.Baiba nāk no Cēsīm, un viņas pirmā saskarsme ar medijiem bijusi, pateicoties vietējai avīzei "Druva", kur viņas vārds parādījies saistībā ar dalību basketbolā. To, ka rakstīs, Baiba zinājusi jau bērnībā, jo vēlējusies kļūt par rakstnieci. Viņa sapņojusi, ka sarakstīs pati savu grāmatu, un vecāku mājās bijuši pilni plaukti ar viņas veidotajām mini grāmatiņām.Tā kā sapnis bijis rakstīt, jau bērnībā arī žurnālistes profesija Baibai pavīdējusi prātā, taču augstskolā tomēr studēta socioloģija. Autore pati uzskata, ka rakstīt viņai padodas labāk, nekā izteikties mutiski.Savukārt ārpus darba Baiba visu brīvo laiku velta mīļajai meitiņai, un, kā pati saka, ir ļoti maz tādu brīžu, kad brīvajā laikā viņa ir pilnīgi viena.