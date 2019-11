DELFI 20. Pirmie 20

Savās atmiņās dalās "delfi.lv" galvenais redaktors Ingus Bērziņš, kurš DELFI ir gandrīz jau no pašiem pirmsākumiem jeb jau 18 gadus, 8 mēnešus un 14 dienas.



Ar šādu pioniera un jaunatklājēja garu portāls DELFI ir dzīvojis visus šos divdesmit gadus. Mēs esam eksperimentējuši un ieviesuši gan jaunus formātus, gan platformas un veidus, kādos sniedzam informāciju saviem lasītājiem.



Pirmie Latvijā ieviesām teksta tiešraides, lai sniegtu tiešsaistes klātbūtnes efektu sākotnēji sporta faniem vai nozīmīgos politiskās dzīves brīžos – piemēram, prezidenta vēlēšanās, bet vēlāk jau gandrīz vienmēr, kad Latvijā vai pasaulē notiek kas svarīgs, kur informācija jāpapildina ik pēc minūtes.



Pēdējos gados plaši izmantojam sociālo tīklu tiešraides video – esam klāt visur, kur notiek kaut kas svarīgs – no piketiem pie Saeimas ēkas līdz "Ikea" veikala atklāšanai. Esam izbūvējuši modernāko digitālo studiju Latvijā, kurā ierakstām populārus TV raidījumus un podkāstus. Pirmie Latvijā izstrādājām apjomīgus multimediālā satura projektus, kuri saņēmuši arī Latvijas Žurnālistu asociācijas izcilības balvas.



DELFI ir pirmais medijs Latvijā, kurš saviem lasītājiem piedāvāja lasīt ziņas mobilajā aplikācijā. Turklāt, visu laiku attīstot aplikāciju, mēs esam to papildinājuši ar uzlabojumiem. Piemēram, lai ātrāk informētu DELFI aplikācijas lietotājus par jaunumiem, ieviesām jaunumu paziņojumu, kuru izsūtām saviem lasītājiem par īpaši būtiskiem notikumiem, ļaujot arī mūsu lasītājiem būt pirmajiem, kas uzzina svarīgāko. Tāpat, ņemot vērā informācijas apjoma palielināšanos un steidzīgo laika ritumu, mēs saviem lietotājiem piedāvājam izmantot grāmatzīmes, lai saglabātu rakstus, kurus tie vēlas izlasīt vēlāk.



Mēs nepārtraucam meklēt un piedāvāt arvien jaunus veidus, kā nodot lasītājiem informāciju, jo mēs esam par ieinteresētu sabiedrību.



Ejot ceļu pirmie, mēs iegūstam jaunu pieredzi un nereti arī sasniedzam jaunas virsotnes – DELFI ir pirmais un vienīgais medijs Latvijā, kurš sasniedzis miljonu lielu mēneša auditoriju, Latvijas iedzīvotāji DELFI ir atzinuši par uzticamāko mediju, mūsu sociālo tīklu konti ir atzīti par ietekmīgākajiem mediju kontiem sociālajos tīklos.



Mēs zinām, ka šie ir mūsu pirmie divdesmit, jo mūs gaida vēl tikpat aizraujoši nākamie divdesmit gadi, kurus mēs solām padarīt aizraujošus un izglītojošus arī mūsu lasītājiem un partneriem.