DELFI kļūst par 'MediaHack 2021' oficiālo partneri un aicina pieteikties dalībniekus

Hakatona laikā komandām būs iespēja saņemt padomus gan no mediju, gan tehnoloģiju jomas profesionāļiem un ekspertiem. Pirms hakatona tiek organizēti divi vebināri – 19. maijā plkst. 18.00 norisināsies vebinārs par mediju jomas izaicinājumiem, savukārt 26. maijā plkst. 18.00 – par mediju tehnoloģiju tendencēm. Abi vebināri tiešraidē būs skatāmi DELFI. Mākslīgais intelekts, 5G tehnoloģijas, paplašinātā un virtuālā realitāte – tās ir tikai dažas no tehnoloģijām, kas mainīs veidus, kā tiek radīts un patērēts mediju saturs.



"Hakatons – tā ir iespēja ikvienam dalībniekam atklāt savu potenciālu, dalīties ar idejām, iegūt jaunus domubiedrus un palīdzēt risināt sabiedrībai svarīgus jautājumus. Šī hakatona izaicinājumi ir saistīti ar mediju saturu un tā ietekmi uz mums visiem. Kopīgi komandā darbojoties pie kāda no izaicinājumiem, jūs ne tikai paplašināsiet savu redzesloku, bet, iespējams, arī atradīsiet savu nākotnes aicinājumu!" norāda profesore Signe Bāliņa, LU Inovāciju centra LUMIC direktore.



Lai studentos attīstītu inovatīvu domāšanu, jaunrades prasmes un uzņēmējspēju, Latvijas Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte īsteno projektu "Inovāciju granti studentiem". Visu programmu un līmeņu studentiem tiek piedāvāts iesaistīties dažādās aktivitātēs un pilnveidot uzņēmējspēju, sadarboties ar industriju, attīstīt agrīnas zinātņietilpīgas biznesa idejas, saņemt stipendiju un atbalsta grantus. "MediaHack 2021" notiek projekta "Inovāciju granti studentiem" ietvaros, pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/007 "Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem" līdzfinansējumam.



"Jau kopš seniem laikiem tehnoloģijas ir mainījušas veidus, kā informācija tiek nodota un saņemta. Piemēram, Johans Gūtenbergs, kurš radīja grāmatu iespiešanas tehnoloģiju, mainīja to, kādā ātrumā cilvēki var saņemt informāciju. Pateicoties šai tehnoloģijai, radās jaunas industrijas un sabiedrība kopumā kļuva daudz informētāka. Aicinu visus Latvijas studentus šajā hakatonā nākt ar drosmīgām idejām un radīt jaunas vai kombinēt esošās tehnoloģijas, kas ļaus veidot inovatīvu un interesantu mediju saturu, kā arī šī satura patērētājiem nodrošinās nebijušu un unikālu pieredzi," saka Rīgas Tehniskās universitātes prorektors Tālis Juhna.



Pasākuma sadarbības partneri ir Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, RTU Dizaina fabrika, biedrība "WindHackers", DELFI, "Tilde", "LSM.lv", Latvijas Radio 5, Latvijas Televīzija, mediju grupa "Latvijas Mediji", "Ghetto Games", "Latvijas Mobilais Telefons", "Vividly", "Kursors.lv", "BuildIT", "Baltic Sandbox".