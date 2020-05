‘DELFI plus’ atvērto durvju dienas – nāc un izmēģini!

“Gada laikā noticis tik daudz, ka tagad pat grūti atcerēties pērno maiju un “Plusa” pirmos soļus. Bieži esam saņēmuši viedokļus no DELFI lasītājiem par to, ka tēma jau interesanta, bet “maksāt par kaķi maisā” negribas. Tā kā 14. maijā būs “DELFI plus” pirmā dzimšanas diena un gada laikā ir sakrājies ļoti daudz brīnišķīga satura, ar ko lepojamies, nolēmām ikvienam, kam ir interese, dot iespēju tajā ieskatīties, pašam visu izmēģināt un pārliecināties, cik tas ir daudzpusīgi un ērti. Pašlaik nedēļas laikā “DELFI plus” publicējam vairāk nekā 30 rakstu divās valodās, pie mums var noskatīties izglītojošas videolekcijas, lasīt profesionāļu viedokļus un sekot līdzi raidījuma “DELFI TV ar Jāni Domburu” spraigajām diskusijām. Un tas viss bez apkārt ņirbošām komercreklāmām! Maijs ir mēnesis, kad ikviens to var izmēģināt,” stāsta “DELFI plus” vadītāja Andra Briekmane.