'DELFI plus' svin gada jubileju

Jāpiebilst, ka "DELFI plus" saturu veido ne tikai ierastie, plašie raksti, bet arī spraigās "DELFI TV ar Jāni Domburu" diskusijas un intervijas, kā arī noderīgas videolekcijas un ekspertu viedokļraksti.



Interesanti, ka par "DELFI plus" jau uzrakstīts arī pirmais bakalaura darbs, sniegtas vairākas intervijas, kā arī esam stāstījuši par šo jauno pieredzi lekcijās gan vietējiem studentiem, gan kolēģiem ārvalstīs.



Mēs nedomājam apstāties pie iesāktā un turpināsim veidot saturu, kas aizrauj, uzrunā, paskaidro un palīdz izprast lietas, kas notiek mums visapkārt. "DELFI plus" mērķi nākotnē ir lieli.



""DELFI plus" produkts ir simbioze starp saturu un tehnoloģiju. Diemžēl nebija gatava risinājuma, kuru varētu paņemt un integrēt mūsu portālā. Tāpēc šī gada laikā mums bija daudz jāeksperimentē un jāprogrammē, lai maksājumu apstrāde un sistēmas lietošana būtu ērta katram mūsu lasītājam. Paldies mūsu lasītājiem par pacietību un uzticību mūsu saturam un risinājumam. Taču tas vēl nav viss. Mums priekšā vēl ir daudz citu saturisku un tehnoloģisku uzlabojumu, un šajā gadā fokusēsimies uz to, lai "DELFI plus" saturs būtu interesants un viegli pieejams visai ģimenei."