DELFI šogad stiprinās LU fonda stipendiātus ar 10 000 eiro stipendiju un bezmaksas pieeju 'DELFI plus' saturam

"Latvijas Universitātes fonds šogad deva man iespēju izmantot "DELFI plus" abonementu. Tas bija lielisks ieskats kvalitatīvākajā žurnālistikā, ko piedāvā DELFI komanda. Gan izvērsti stāsti par dažādiem tematiem, gan analītiskie raksti par notiekošo Latvijā un pasaulē bija noderīgi man studijās un ikdienā. Var izcelt arī "DELFI plus" rakstu moderno un saprotamo dizainu. Es uzskatu, ka objektīva žurnālistika ir nenovērtējami svarīga mūsu laikmetā, kad ticība masu medijiem tiek bieži apdraudēta, tāpēc es esmu īpaši pateicīgs gan DELFI, gan LU fondam. Ceru, ka nākamgad tiks piedāvāts ne tikai "DELFI plus", bet arī jaunais "DELFI Bizness" abonements!"



Aleksejs Popovs



LU Biznesa vadības, ekonomikas fakultātes 2. kursa students