DELFI stipendijas ieguvējas: Visa pamatā ir cilvēcība un aktīva darbošanās

Lāsma Ločmele nāk no Lielvārdes, un jau no agras bērnības viņai allaž bijusi vēlme visur būt klāt, visu redzēt un visur piedalīties, kas arvien nav mitējusies. Pie žurnālistikas kā savas nākotnes profesijas viņa nonākusi aptuveni 12 gadu vecumā, kad pirmoreiz, žonglējot starp daudzajām interesēm un nodarbēm, uzdevusi sev jautājumu: "Kāpēc es daru to, ko es daru?" Tādā veidā, summējot skatuves runas un domrakstu konkursus, pasākumu organizēšanu un sabiedriski aktīvu darbošanos, Lāsma nonākusi pie atskārsmes, ka vēlas būt žurnāliste, un visu savu turpmāko darbību veltījusi šim mērķim. Savukārt to, ka vēlas būt tieši televīzijas žurnāliste, sapratusi 8. klasē, kad piedalījusies raidījumā "Gudrs, vēl gudrāks".



Līdztekus studijām LU SZF Lāsma darbojas kā ārštata žurnāliste izdevniecībā "Dienas Mediji", savukārt pērnvasar "Junior Achievement Latvia" līderu programmas ietvaros īstenojusi savu projektu – "YouTube" formāta raidījumu "Karjerai pa pēdām" –, kura laikā atskārtusi, ka vēlas arī rakstīt scenārijus un producēt. "Pēdējos gados manī ir iededzies arī sociālo tīklu guru, jo reizēm sadarbojos ar dažādām organizācijām un uzņēmumiem, kuriem veidoju saturu," atklāj daudzpusīgā jauniete, kura apgūst arī hiphopa dejas, bez kurām nu vairs nevarot iedomāties savu ikdienu.