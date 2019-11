DELFI studentu vērtējumā: 'jaunas paaudzes interneta stacija' un 'virtuāls klubs'

DELFI savu darbību uzsāka 1999. gada 26. novembrī kā jaunas paaudzes interneta stacija, 2017. gadā ieskicēja viena no LU studentēm. Viņa atgādina, ka DELFI misija ir internetu padarīt saprotamu, pieejamu un lietderīgu ikvienam Latvijas, Igaunijas un Lietuvas iedzīvotājam. Sākotnēji, kā raksta studente, DELFI zināmā mērā varēja salīdzināt ar virtuālu klubu, kura biedriem ir pieejams internets, ātri iegūstama nepieciešamā informācija un kuri var izmantot e-komercijas iespējas, atrodoties vienā

interneta vidē.



Bakalaura darba autore piebilst: "Viena no svarīgākajām iezīmēm, kas raksturo šo portālu, ir interaktivitāte jeb lasītāju iespēja paust savu viedokli, gan rakstot komentārus pie ziņām, gan arī publicējot plašākus viedokļus tam paredzētajās sadaļās. Portālā pulcējas žurnālisti un redaktori, veidojot vienu no lielākajām medija redakcijām Latvijā. Kā galveno sava darba pamatprincipu redakcija definē ziņu neitralitāti, aicinot savu auditoriju pašiem izvērtēt piedāvātās ziņas."



Tomēr kāds students 2017. gadā izpētījis, ka ASV prezidenta Donalda Trampa tēls

DELFI publikācijās ir negatīvs, nevis tik neitrāls, kā pats portāls apgalvo. Satura

analīze parādot, ka publikācijās Tramps mēdz tikt atspoguļots kā spītīgs, nepieredzējis

un pat bīstams.



Savukārt 2013. gadā cits students gājis tālāk par publikāciju satura analīzi un

pievērsies slavenajiem DELFI komentētājiem. Turklāt viņš pētījis šo komentētāju

atšķirīgās un kopīgās domas gan portāla latviešu, gan krievu valodas versijā.

Secinājumi lai runā paši par sevi: "Pētījuma rezultāti liecina par to, ka portāla DELFI

publikāciju komentāros Rīgas mēra tēls ir pozitīvs, viņu raksturo sekojošas īpašības:

jauns, kārtīgs, inteliģents, mīļš, labākais, jautrs, saimniecisks, spējīgs. "Rus.delfi.lv"

portāla komentāru pētījuma rezultāti liecina par to, ka portāla lietotāji Rīgas mēru

uzskata par cienījamu, godīgu, taisnīgu, internacionālu, vislabāko, saimniecisku,

pārvaldošu, darbīgu."



Studenta ieskatā DELFI portāla galvenā redaktora Ingus Bērziņa intervēšana un viņa

paustā personīgā attieksme pret Rīgas mēru liecinot par to, ka portāla redakcijās

strādā savas profesijas profesionāļi un visas publikācijas ir neatkarīgas no ārējiem

faktoriem un ir vērstas tikai uz mērķa auditorijas vajadzību apmierināšanu.



Latvijas politikai būtisko 2011. gada 11. Saeimas vēlēšanu laikā, kā izpētījis viens no

nu jau absolventiem, lielākoties DELFI publikācijās tika atainota publiskā

komunikācija, kuras galvenais mērķis bija auditorijai nodot politiķu veidotu

vēstījumu. Savukārt pēc krasākajiem pavērsieniem koalīcijas tapšanas gaitā,

piemēram, Zatlera reformu partijas (ZRP) paziņojums par "Saskaņas centra"

aicināšanu valdībā, reformu un tiesiskuma koalīcijas vienošanās līguma parakstīšana

un ZRP šķelšanās, DELFI redakcija centās notikumus parādīt no vairākām pozīcijām,

publicējot visu Saeimā iekļuvušo partiju biedru viedokļus, aicinot izteikties ekspertus,

citu mediju žurnālistus un arī Valsts prezidentu Andri Bērziņu, kā arī atklājot

politiskās cīņas aizkulises un zemūdens akmeņus.