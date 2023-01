'Delfi' un 'National Geographic' uzsāk projektu 'Latvijas atklājējs'

Katrā kategorijā esam izvēlējušies piecus pārstāvjus no Latvijas – aizraujošas un spilgtas personības, kuru profesionālā darbība, vaļasprieki vai intereses atklāj Latvijas daudzpusīgās šķautnes. Katrā kategorijā lasītāji arī var iesniegt savus pretendentus –ja ieteikumu skaits sasniegs 15% no kopīgā balsojumu skaita konkrētajā balsojuma kārtā, persona tiks pievienota pārējiem balsojuma dalībniekiem.



Projektu sāksim ar pavārmākslas kategoriju, kuras iedvesma ir viens no pasaulē populārākajiem pavāriem Gordons Remzijs un "National Geographic" raidījums "Gordons Remzijs: neatklātās teritorijas" – šis balsojums notiks divas nedēļas no 17. līdz 30. janvārim.



Katras kārtas balsojuma uzvarētājs, titula "Latvijas atklājējs" ieguvējs, dosies piedzīvojumā, atklājot kādu vietu, notikumu, personību vai realizējot kādu sen lolotu ideju. No 7. marta šos piedzīvojumus video formātā nodosim skatītāju vērtējumam.



Aicinām arī Tevi, "Delfi" lasītāj, sekot līdzi balsojumam un katrā kategorijā izvēlēties savu favorītu – pēc katras balsojuma kārtas izlozē izvēlēsimies vienu laimīgo, kurš iegūs čemodānu ar "National Geographic" un "Delfi" suvenīriem, bet visi reģistrētie balsotāji balsojuma noslēgumā piedalīsies izlozē par galveno balvu "iPhone 14".