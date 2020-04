DELFI žurnālisti pievienojas 'Facebook' faktu pārbaudītāju programmai

Šobrīd sociālajam tīklam ir vairāk nekā 55 partneri, kuri pārbauda faktus vairāk nekā 45 valodās visā pasaulē. No politiskās ietekmes neatkarīgais Starptautiskais faktu pārbaudes tīkls (International Fact-Checking Network) šim darbam akreditējis Lietuvas DELFI redakciju, kura projektam piesaista kolēģus gan Latvijā, gan Igaunijā.Kā pirmais "Facebook" faktu pārbaudes rakstu sērijā startējis "Delfi plus" redaktors Filips Lastovskis ar publikāciju "Nē, mediji nemuļķo – Itālijā mirušo skaits ir ļoti augsts" . Tajā viņš izskaidrojis kāda "Facebook" lietotāja Gata ierakstu par Covid-19 mirstības rādītājiem Itālijā, kurā Gatis dalās savos novērojumos, secinot, ka tauta tiek muļķota.No Latvijas DELFI redakcijas ar "Facebook" ziņu lentes faktu pārbaudīšanu nodarbosies "DELFI plus" redaktore, ārzemju ziņu žurnālistsnacionālo ziņu un biznesa ziņu nodaļas redaktorsun zinātnei un izglītībai veltītās sadaļas CAMPUS redaktors, kuriem visiem cīņa ar dezinformāciju un publiskajā telpā izplatītās informācijas pārbaude ir ikdienas darbs.