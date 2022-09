Edgars ir "Delfi" sociālo tīklu profilu satura redaktors. Viņa pirmā darba diena uzņēmumā pašam atmiņā palikusi visai miglaini – tas bijis pats janvāra sākums pirms teju sešiem gadiem. Tiesa, tas, ko Edgars pavisam noteikti atceras, – viņš jau uzreiz jutis, ka kolektīvā valda darba spars, jautrība un tam ir kopīgi mērķi.Ikdienā Edgars rūpējas par to, lai "Delfi" autoru un žurnālistu veidotās ziņas nonāktu pie sociālo mediju lietotājiem "Facebook", "Instagram", "Draugiem.lv", "Twitter" un "TikTok". Darba dunā neiztikt bez radošuma un meklējumiem, kā pēc iespējas atraktīvāk uzrunāt lasītājus. "Ir jābūt veselīgai interesei par notiekošo pasaulē. Un kādām sešām līdz astoņām stundām brīvā laika, ko veltīt darbam, kā arī interesei un vēlmei sekot līdzi notikumiem sociālajos tīklos, un tu nedrīksti kļūt vecs. Jābūt vēlmei interesēties par visu," par savu nodarbošanos stāsta Edgars. Īsajā video intervijā sociālo tīklu profilu satura redaktors arī atklāj kādu visnotaļ interesantu faktu – ikdienā telefonā viņš pavada aptuveni trīs stundas un 38 minūtes. Par savu mīļākā platformu viņš dēvē tviteri, taču labākā vieta, kur radoši izpausties, viņaprāt, ir "TikTok".Aicinām iepazīties ar Edgara Bāliņa autora lapu , kurā ir izcelti, viņaprāt, svarīgākie darbi, kā arī visi jaunākie raksti.Edgars neslēpj, ka, ikdienā pārvaldot "Delfi" sociālo tīklu kontus, nākas sastapties ar negācijām un ļoti daudz negatīvisma, taču labākais veids, kā ar to tikt galā, ir nesniegt nekādu pretreakciju. "Atbildēt uz sociālo tīklu komentāriem ļoti gribas, bet tā ir skaidra lieta, ka to nekādā gadījumā nedrīkst darīt. Tajā brīdī, kad tu pieskaries tam komentāram un sāc kaut ko rakstīt, tu esi zaudējis, tu esi kapitulējis un uzvarējis ir komentāra rakstītājs. Jo vairāk tas tiek ignorēts, jo labāk visai sabiedrībai," tā Edgars.Savukārt viena no Edgara lielākajām kaislībām ir "Eirovīzija". Viņš to uzskata par vienu no būtiskākajiem tematiem, kam pats aktīvi seko līdzi un labprāt atspoguļo arī ziņās. Pats ar lielu pārliecību apgalvo – ja būtu tikai viens temats, kuru visu dzīvi varētu aprakstīt, viņam tā būtu tieši "Eirovīzija".Iepazīsti arī citus "Delfi" autorus, un noskaidro, kas viņiem ir svarīgi.