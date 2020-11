Fabrika aiz skatuves priekškara. DELFI uzsāk Dailes teātra simtgades projektu

"Teātra skatītājam vienmēr ir interesējis, kāds ir teātra radīšanas process no iekšienes. Redzot un izprotot to skatītājam, iespējams, būs vēl interesantāk skatīties pašu izrādi. Teātra process nav tikai tas, kas notiek pirms pirmizrādes. Tas ir viss, kas notiek arī pēc tās, tas ir kritiķu darbs, tas ir izrādes nobriešanas process. Zināmas izmaiņas notiek pat pēc pirmizrādes, kad izrāde ir satikusies ar skatītāju – šīs satikšanās rezultātā. To zināt ir ne tikai interesanti, bet arī vērtīgi, lai laba teātra piedzīvojums būtu vēl pilnīgāks. Dailes teātra simtgades mēnesī vēlamies atklāt teātra neredzamo daļu. Tā kā teātra jubilejas mēnesī mums ir liegts uzņemt skatītājus klātienē, esam gandarīti, ka sadarbībā ar Latvijā vadošo mediju DELFI un Latvijas simtgades biroju ir tapis teātra procesa atklāsmes projekts "Dailes teātris 100", ar kura palīdzību varēsim skatītāju vest virtuālā ceļojumā, atklājot kaut daļu no procesiem gan repertuārā bijušām un esošām izrādēm, gan tām, kurām pirmizrādes vēl priekšā."