Filips Lastovskis "Delfi" strādā jau deviņus gadus un savas karjeras laikā ir strādājis gan par reportieri, skaidrojot sabiedrībai institūciju darbu un to pieņemto lēmumu nozīmi, gan par redaktoru. Vairākkārt nominēts Latvijas Žurnālistu asociācijas izcilības balvai. Šobrīd Filips ir "Delfi Plus" vecākais redaktors, kurš vada vairāku žurnālistu darbu, ik dienu stāstot par svarīgo.Filipam ar savu darbu ir svarīgi panākt rezultātu – labāku Latvijas iedzīvotāju dzīvi, kurā klātesoša ir stipra mediju vide. Žurnālisti, kuri piedāvā daudzpusīgu un kvalitatīvu saturu, palīdz veidot sabiedrību, kura spēj pieņemt sev un saviem līdzcilvēkiem labākus, drošā un pārbaudītā informācijā balstītus lēmumus. Neatkarīgi no tā, vai šie lēmumi tiek pieņemti pie vēlēšanu urnas vai ikdienas dzīves jautājumos. Viņaprāt, katram izpratne par labāku dzīvi ir cita, tomēr galvenais ir kopējais mērķis, kas ved uz stiprāku Latviju.Šajā video intervijā Filips arī stāsta, kā bērnībā sūtījis dzejoļus vietējam laikrakstam "Saldus Zeme", kādēļ viņam ir būtiski pētīt dzimtas vēsturi, un sniedz nelielu ieskatu savos makšķernieku stāstos.Aicinām iepazīties ar Filipa Lastovska autora lapu , kurā ir izcelti, viņaprāt, svarīgākie darbi, kā arī visi jaunākie raksti.Šī gada novembrī mēs iepazīstinājām mūsu auditoriju ar "Delfi" zīmola jauno identitāti, mums svarīgajām tēmām un tajās paveikto, kā arī ar mazu daļu no medijam tik svarīgās autoru komandas, par to visu komunicējot ar plašāku sabiedrības loku "Delfi" zīmola kampaņā, kuras galvenā ziņa – "Kad mums ir svarīgi" Iepazīsti arī citus "Delfi" autorus, kuri piedalījās "Delfi" zīmola kampaņā, un noskaidro, kas viņiem ir svarīgi.