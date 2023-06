Foto: #darbavietas atver durvis sadarbības partneriem

“

Kopā ar #darbavietas projekta partneriem man bija lieliska iespēja iepazīt "Delfi" redakcijas komandas darbu un gūt vērtīgu ieskatu ikdienas darbā, personāla politikā un sajust darba dinamiku.



Ja man jāizceļ viena spilgta atziņa, tad tas ir fakts, ka neatkarīgi no tā, vai uzņēmums darbojas mediju, apdrošināšanas vai jebkurā citā jomā, cilvēki ir organizācijas sirds un dvēsele. Rūpes par saviem darbiniekiem, sākot no pirmajām pārrunām par pieņemšanu darbā līdz pat viņu integrācijai darba vietā un ikdienas darbības raitai norisei, ir ārkārtīgi svarīgas. Šajā "Delfi" neatšķiras no mums kā apdrošināšanas uzņēmuma, jo izaicinājumi un secinājumi ir vieni un tie paši.



Tikšanās laikā mums bija privilēģija iepazīt "Delfi" pieredzi par darbinieku darbā pieņemšanu un to, kā notiek jauno kolēģu darbā ievadīšana jeb "onboarding". Bija acīmredzams, ka "Delfi" liek lielu uzsvaru uz darbinieku izaugsmes un attīstības atbalstu, kas patiesi iedvesmoja.



Es kā suņu cilvēks nevaru nepieminēt dzīvnieku klātbūtni birojā! Pietiek ar viena draudzīga četrkājaina mazā brāļa klātbūtni birojā, un atmosfēra mainās uz priecīgāku un relaksētāku.