"Lai informētu it visus, kas gatavi iedziļināties šajā jautājumā, pieņēmām operatīvu lēmumu, ka visi "DELFI plus" raksti par "Covid-19" pandēmiju un ar to saistītām lietām būs pieejami bez maksas. Tas prasīja tehniskas izmaiņas, ko tiešām ātri – sadarbībā ar mūsu profesionālajiem IT kolēģiem – varējām veikt. Protams, ārkārtējā situācija ir ieviesusi arī krietnas izmaiņas mūsu, žurnālistu un redaktoru, darba ritmā – ziņas, intervijas un stāsti top žurnālistu daudzstāvu māju virtuvēs un uz dīvāniem visā Latvijā, aši ieturot maltīti turpat pie datora, tāpēc lasītāju atsauksmes un uzmundrinājumi tiešām uzlabo omu, bet skats aiz loga, kur kaimiņi grābj pērnās lapas, bērzu sulas glāze blakus un uz palodzes izplaucis milzu amarillis vieš cerību, ka tūlīt taču būs pavisam gruntīgs pavasaris," cerību pilna ir Andra.