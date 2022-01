Jānis Freimanis ir sporta medija MVP redaktors, kuram ir svarīgi informāciju cilvēkiem pasniegt iespējami vienkāršā un saprotamā veidā. Jānis žurnālistikā ir kopš 2004. gada, bet "Delfi" kuplajai saimei pievienojās 2020. gada vasarā.Jāņa raksti publicēti dažādos pašmāju izdevumos un medijos, gūta arī pieredze darbā kameras priekšā, veidojot video tiešraides un intervijas. Pirmie soļi žurnālistikas virzienā tika sperti deviņu gadu vecumā, kad Jānis izveidoja pats savu avīzīti un intervēja vecākus un radiniekus. Savukārt pastiprināta interese ne tikai par sportu un sportistiem, bet arī tiem, kas to apraksta, viņam radās vidusskolas laikā.Darbā dažādības netrūkst, un Jānis ir pārliecināts – jābūt gatavam pieņemt jaunus izaicinājumus, lai neieslīgtu rutīnā. Laika gaitā izpratne par sportu autoram ir mainījusies, un, ja karjeras pirmsākumos viņam svarīgi bija intervēt kādu pazīstamu atlētu, tad šobrīd viņu vairāk interesē dažādi procesi un iespēja ielūkoties "aiz fasādes".Jānis ir vīrs un divu bērnu tētis, līdz ar to arī ārpus darba pienākumu netrūkst. Viņa ģimene iecienījusi pārgājienus un aktīvu atpūtu. Savukārt vienatnē Jānis labprāt dodas paskriet.Aicinām iepazīties ar Jāņa Freimaņa autora lapu, kurā ir izcelti, viņaprāt, svarīgākie darbi, kā arī atrodami visi jaunākie raksti.2021. gada novembrī mēs iepazīstinājām mūsu auditoriju ar "Delfi" zīmola jauno identitāti, mums svarīgajām tēmām un tajās paveikto, kā arī ar mazu daļu no medijam tik svarīgās autoru komandas, par to visu komunicējot ar plašāku sabiedrības loku "Delfi" zīmola kampaņā, kuras galvenā ziņa – " Kad mums ir svarīgi ".Iepazīsti arī citus "Delfi" autorus, kuri piedalījās "Delfi" zīmola kampaņā, un noskaidro, kas viņiem ir svarīgi.