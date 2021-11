Jānis Sildniks "Delfi" strādā jau vairāk nekā sešus gadus. Ikdienā viņš ir viens no tiem, kas rūpējas par to, lai "Delfi" saturs atrastu ceļu pie lasītājiem sociālajos tīklos, nodrošina tiešraides no aktuālajiem notikumiem valstī, kā arī gatavo reportāžas un rakstus, kas ir saņēmuši atzinību Latvijas mediju vidē.Mazā video intervijā Jānis atklāj, ka viņam ir svarīgi būt pirmajam, kas ziņo no notikumu vietas, jo tas dod iespēju "Delfi" auditorijai būt pirmajai, kas iegūst operatīvas un kvalitatīvas ziņas par svarīgākajiem un interesantākajiem notikumiem.Jānis stāsta gan par vērtību un morālās stājas nozīmi žurnālistikā, gan medija darba ikdienu, kura spēj būt gan aizraujoša un amizanta, gan brīžiem arī nepatīkama. Atklāj, kas viņam sniedz gandarījumu par savu darbu, dalās ar interesantu stāstu, kā viņš ir nonācis "Delfi" komandā un ko viņš dara savā brīvajā laikā.Aicinām iepazīties ar Jāņa Sildnika autora lapu , kurā ir izcelti, viņaprāt, svarīgākie darbi, kā arī visi jaunākie raksti.Šī gada novembrī mēs iepazīstinājām mūsu auditoriju ar "Delfi" zīmola jauno identitāti, mums svarīgajām tēmām un tajās paveikto, kā arī ar mazu daļu no medijam tik svarīgās autoru komandas, par to visu komunicējot ar plašāku sabiedrības loku "Delfi" zīmola kampaņā, kuras galvenā ziņa – "Kad mums ir svarīgi" Iepazīsti arī citus "Delfi" autorus, kuri piedalījās "Delfi" zīmola kampaņā, un noskaidro, kas viņiem ir svarīgi.