Kā DELFI kļuva par sociālo tīklu pirmrindniekiem

Izplatītākās bažas, aizvien lielāku lomu interneta patērētāja ikdienā aizņemotsociālajiem tīkliem, bija par to, ka lasītājam zudīs interese apmeklēt pašu mediju. Tāpēc atrašanās "Facebook" vai "Twitter" tika vērtēta piesardzīgi. Laimīgā kārtā jau tajā laikā DELFI rindās bija gana drosmīgi ļaudis, kā rezultātā DELFI bija starp pirmajiem Latvijas medijiem, kuri uzsāka sava satura izplatīšanu sociālajos tīklos.Desmit gadi nav ilgs laiks, taču pietiekams, lai redzētu pamatīgas svārstības sociālotīklu pasaulē. Piemēram, pretēji visām prognozēm, dienaskārtībā ir atgriezusies"Twitter" platforma. Tāpat arī pirmajās rindās izdzīvota lielā cīņa starp "Draugiem.lv"un "Facebook" par līdera lomu valstī, kurā ilgstoši Latvija spītēja vairumam pasaulesun par primāro sociālo tīklu izvēlējās pašu darinājumu. Kas zina, varbūt arī"Draugiem.lv" renesanse nav aiz kalniem?2019. gada rudenī DELFI var sekot tādās platformās kā " Facebook ", " Instagram ", " Twitter ", " Draugiem .lv", kā arī pavisam nesen – " TikTok ". Ņemot vērā sociālo tīklu mainīgo vidi, mēs uzskatām, ka ir būtiski savus resursus nekoncentrēt vienuviet. Tas apvienojumā ar vēlmi meklēt jaunu auditoriju un riskēt vainagojās ar reģistrāciju jauniešu iecienītajā uzlecošajā platformā. Pagaidām šķietami veiksmīgi, jo pirmie divi tūkstoši sekotāju ir iegūti jau pirmajās nedēļās, par līdz šim populārākajiem video kļūstot Edgara Bāliņa Halovīna kostīmu ieteikumiem un video reportāžas fragmentam no "Digital Freedom Festival" Pirmie desmit gadi sociālajos tīklos ir pierādījuši, ka esam produktīvi. Komanda no viena cilvēka ir izaugusi līdz četriem, kopējais sekotāju skaits mūsu profilos krietni pārsniedz 600 tūkstošus, bet sasniegto cilvēku daudzums – vēl vairāk.Mūsu darbu ir pamanījuši arī nozares eksperti, jo tieši mūsu virzienā visus gadus ir ceļojusi "Zīmolu topa" balva, tā atzīstot, ka esam ietekmīgākais medijs sociālajos tīklos.