Kādēļ 'Rus.Delfi.lv' un 'Delfi.lv' ziņas atšķiras?

Jā, tā būtu gan pareizi, gan loģiski. Tomēr reālajā pasaulē tas tā nenotiek. Vismaz es nezinu nevienu piemēru, kurā mediji būtu 100% identiski dažādās valodu versijās. Tie ir vai nu atšķirīgi, vai miruši. Paskaidrošu, kāpēc.



Pirmkārt, tam nav jēgas. Medijs – tas ir stāsts par auditoriju, par lasītājiem un klausītājiem. Ja medijs pazīst un saprot savu auditoriju, viņam ir iespēja nodot savu vēstījumu. Ja ne, šis medijs nevienam nav vajadzīgs. Un te man ir sliktas ziņas tiem, kam patīk maršēt ierindā: Latvijā, gluži tāpat kā jebkurā citā valstī, izņemot, iespējams Ziemeļkoreju, auditorija nav monolīta. Ir lērums "burbuļu", kas noteiktos punktos krustojas. Gudri mediji cenšas atrast šos punktus un tieši tur veido savu komunikāciju. Negudrie ātri un bezjēdzīgi nosvilina izdevēja naudu, bet pēc tam mirst.



Visiem skaidrs, ka Latvijā auditorija sadalās pēc valodas. Tie ir divi lielākie "burbuļi". Šiem cilvēkiem interesē atšķirīgas lietas. Retais krievvalodīgais interesējas par basketbolu. Viņi skatās citus televīzijas šovus un seriālus. Diez vai viņiem ir savi lauki, tādēļ interese par lauku atbalsta programmām arī ir vien teorētiska. Viņi nemeklēs boršča recepti, jo gatavo to regulāri. Taču ir hokejs un makšķerēšana, ir bezdarbs, Covid-19, emigrācija un vēlme atgriezties, bailes par saviem un svešiem bērniem un miljons citu vienojošu lietu. Mūsu uzdevums – tās saprast un pastāstīt, kā arī darīt visu iespējamo, lai būtu aizvien vairāk pārklāšanās un saskares punktu.



Otrkārt, 100% kopija nav iespējama tehniski. Tas tā nebija jau avīžu laikmetā. Ja esi atkarīgs no ziņām, tulkotā versija paliks zaudētājos: kamēr viens uzraksta, otrs iztulko, trešais saliek, laikraksts tiek nodrukāts... Lasītāji par pasaules rekordu tāllēkšanā uzzinās nevis no rīta, bet aiznākamajā dienā. Kam gan vajag tādu avīzi? Kādēļ gan nevarētu rakstīt uzreiz un savā valodā? Kādēļ gaidīt, ja zini tieši tikpat daudz kā tavs kolēģis? Vienkārši tādēļ, ka "tā vajag"?



Tiešsaistes mediju pasaulē kļuvis vēl ļaunāk. Lai gan tipogrāfijas problēmu nav, ir lasītājs, kam vajag visu tagad un tūlīt. Un ir fantastiski milzīgs informācijas apjoms, kas nemitīgi papildinās, tiek labots un atjaunināts. Jā, var noteikt mērķi – atkārtot visu līdz pat beidzamajam komatam. Un te parādās trešā problēma: ekonomiski tas ir katastrofāli neizdevīgi. Vai jāskaidro, kādēļ nav jēgas salīdzināt katru komatu rakstos, ko tāpat neviens nelasīs (jo jūs nesaista auditorijas intereses)? It īpaši, ja dienā publicējat simtiem rakstu? Privātais medijs to pilnīgi noteikti nevar atļauties. Valsts medijs – var, taču tā būs skaista un bezjēdzīga jūsu nodokļu izšķiešana.



Un galu galā – ceturtkārt. Tas ir pazemojoši no profesionālā skatpunkta. Šķiet, visi jau saprot, ka loģika "es priekšnieks, tu muļķis" ir neefektīva. Tā nogalina iniciatīvu, palielina kļūdu risku un kopumā noved pie degradācijas. Spilgts piemērs – krievu armija Ukrainā, kas rīkojas, kā pavēl štābs. Neatkarīgi no tā, kas notiek kaujas laukā. Ukrainas armija dod daudz vairāk varas tiem, kas savām acīm redz notiekošo. Rezultātā mobilās kaujas grupas ir daudz efektīvākas par bruņutehnikas kolonnām.



Ir absurdi pieņemt, ka medija vienas valodas versijai vienmēr ir taisnība, bet otra der tikai tulkošanai. To saprot katrs žurnālists un redaktors, to jūt lielākā daļa lasītāju. Bezjēdzīgi veidot mediju pēc loģikas "es priekšnieks, tu muļķis", jo medijs – tas ir stāsts par radošumu, par vērtībām, par sinerģiju, sabiedrības labumu un brīvību. Ja tavs galvenais mērķis ir radīt "vienādi", tad tu neesi īstajā profesijā.