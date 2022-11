Ko sagaidījām šogad un ko gaidīsim nākotnē – 'Delfi' svin 23. dzimšanas dienu

Piedāvājums spēkā tikai līdz 4. decembrim!

Šī gada oktobrī paziņojām par izmaiņām "Delfi" redakcijas vadībā , kā arī AS "Delfi" valdē . Par amata atstāšanu paziņoja ilggadējais tās redaktors Ingus Bērziņš, kurš pēc vairāk nekā 20 gadiem "Delfi" un 28 gadiem žurnālistikā nolēmis šobrīd likt punktu darbībai šajā jomā. Tieši Bērziņa vadībā "Delfi" redakcija izauga no dažiem cilvēkiem līdz vairāk nekā 70 autoriem, kuri diendienā plecu pie pleca strādā, lai nodrošinātu kvalitatīvu žurnālistiku.Ar 24. oktobri "Delfi" galvenā redaktora amatu ieņem Filips Lastovskis , kurš darbu "Delfi" uzsāka 2013. gadā, bijis "Delfi Plus" galvenais redaktors, "Delfi" galvenā redaktora pienākumu izpildītājs, kā arī vadījis Latvijas Radio Pētnieciskās žurnālistikas daļu. Līdz ar izmaiņām redakcijas vadībā mainījās arī AS "Delfi" valde. Līdz ar divu valdes locekļu – līdzšinējā "Delfi" galvenā redaktora Ingus Bērziņa un "Rus.Delfi.lv" galvenā redaktora Anatolija Golubova – pilnvaru beigām no 20. oktobra AS "Delfi" valdei pievienojās "Delfi" galvenais redaktors Filips Lastovskis, kā arī "Delfi" Biznesa attīstības un abonēšanas nodaļas vadītāja Maira Meija."Delfi" 23. dzimšanas dienā vēlas izgaismot savu abonentu ikdienu, tādēļ ikviens, kas iegādāsies vai papildinās savu viena vai divu gadu "Delfi Abonementu", dāvanā saņems divas biļetes uz lielo laternu festivālu "Pūķi, mīti un leģendas" Uzzināt vairāk par īpašo abonēšanas piedāvājumu vari šeit