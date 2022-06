Kurp ies krievu kuģis? 'Delfi' piedalās sarunu festivālā 'Lampa'

Piektdien, 1. jūlijā, pulksten 17.00 uz skatuves "Uzzibsnī" tiksimies pirmajā "Delfi" diskusijā " Mediju darbība kara apstākļos – ko sabiedrība no tiem gaida un ko (ne)saņem? ". To vadīs "Delfi TV" producente Alina Lastovska, kura kopā ar viesiem – "Delfi Plus" redaktori Vitu Dreijeri , TVNET mediju grupas galveno redaktoru Tomu Ostrovski, Latvijas Televīzijas galveno redaktori Sigitu Roķi, NEPLP padomes priekšsēdētāju Ivaru Āboliņu un starptautiskās drošības pētnieku Tomasu Pildegoviču – diskutēs par mediju darbu pēc 24. februāra. Sākoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, mediji Latvijā un visā pasaulē strādā ārkārtas režīmā – tiešraides ar aktuālāko informāciju nepārtrūkst ne mirkli, faktu pārbaude aizņem arvien vairāk laika –, turklāt medijiem jāturpina ziņot par visu pārējo, kas notiek. Vienlaikus valsts līmenī un sabiedrībā vērojami dažādi pieņēmumi, ko mediji drīkst, ko nedrīkst, kāda loma tiem jāieņem sabiedrības saliedēšanā vai "pareizā viedokļa" rāmēšanā.