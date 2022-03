Kādreiz tas bija tikai sapnis – palīdzēt pastāstīt savu stāstu ne tikai spilgtiem varoņiem, bet arī zīmoliem, kuriem ir ko teikt. Mēs redzējām, ka daži zīmoli veido interesantu un unikālu saturu, publicē to "YouTube" vai sociālajos tīklos, taču nevar sasniegt vēlamo auditoriju, jo zīmoli tomēr nav mediji. Bija arī tādi, kuriem ir savs stāsts, bet trūka stāstnieka. Tāpēc soli pa solim tika izveidota "Delfi Brand Studio", kas apvieno divas unikālas lietas: mūsu zināšanas un prasmes veidot interesantus stāstus un mūsu mediju kanālu popularitāti. Man ir liels prieks, ka mūsu nu jau septiņu cilvēku komanda kā neliela aģentūra fokusējas tieši uz to, kā radīt saturu ar augstu lasītāju iesaisti ("audience engagement") un kā, izmantojot "Delfi" mediju kanālu daudzveidību, nodrošināt katram stāstam maksimālo auditorijas aptvērumu ("audience coverage"). Fakts, ka ar dažiem klientiem mēs strādājām jau trīs gadus, bet kopīgais klientu skaits pārsniedz jau vairākus desmitus, liecina par to, ka mazi sapņi var pārtapt lielās lietās.