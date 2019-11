Lode ar izcilības radziņiem. Saruna ar 'DELFI' balvas mākslinieku Gati Erdmani

Viņš lodi saista ar cilvēka zināšanām, izglītību, no kuras uz bezgalību tiecas izvirzījumi – jomas, kuras indivīds izzina padziļināti un sasniedz izcilību.

"Vispirms tas bija viens punkts, kas stiepjas bezgalīgi tālu, cik vien cilvēks vēlas izpētīt, attīstīt kādu jomu, tomēr, līdzīgi kā DELFI ir milzīga viedokļu platforma, arī cilvēkam šādi izciļņi var būt vairāki," savu ideju skaidro Erdmanis.



Vienmēr interesanti zināt, kādas idejas palikušas aiz borta, jo, protams, liekot kopā iespējas, vēlmes un mērķus, tapušas vairākas balvas versijas. "Saglabājot lodi kā centrālo ideju, viens no sākotnējiem variantiem bija objekts, kam kā materiālu biju izvēlējies spoguli. Spogulis kā precīzs atspulgs – tādējādi domājot par DELFI kā patiesu sabiedrības norišu atspoguļotāju," atklāj tēlnieks.



"Vēl šī balva bija iecerēta no pavisam cita materiāla – caurspīdīga. Tā ļoti labi izskatītos uz galda vai plauktā, tomēr savā ziņā ar savu caurspīdību tā pazustu, zaudētu veselu dimensiju. Tāpēc sapratām, ka šī lode ir jātaisa no necaurspīdīga materiāla."

Erdmanis arī atgādina, ka māksliniekam allaž pats grūtākais ir tas, ka tiek piesaistīti vairāki eksperti, kuriem katram ir viedoklis, tomēr būtiski katru no šiem redzējumiem ņemt vērā un uzklausīt. Mākslinieks atzīst, ka šobrīd, kad balvu jau rokās turējuši savas jomas izcilnieki, viņš ir apmierināts ar gala rezultātu.