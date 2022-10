Mainās 'Delfi' redakcijas vadība

“

"Ar Ingu Bērziņu kopā nostrādāju gandrīz deviņus gadus. Visus šos gadus es redzēju, kā "Delfi" redakcija stiprināja savu redakcionālo spēku gan kvantitatīvi, gan arī kvalitatīvi. Man ir liels prieks par to, kādu ceļu mēs kopā nostaigājām šajos gados. Tik daudz jaunu produktu parādījās, tik daudzās lietās tieši Ingus un "Delfi" redakcija bija pionieri. To novērtēja mūsu lasītāji un arī abonenti. Pateicoties Ingum, portāls, kas kādreiz pamatā pārpublicēja ziņu aģentūru saturu, kļuva par vadošo ziņu mediju ar vienu no lielākajām redakcijām Latvijā. Ceļam, ko "Delfi" veica pēdējos 20 gados, dažiem ārzemju medijiem bija nepieciešami kādi 50 gadi. No vienas puses, man ir žēl, jo ar Ingus aiziešanu beigsies vesels laikmets "Delfi" vēsturē, bet, tieši pateicoties Ingum, Latvijas žurnālistikā parādījās jauni vārdi. Tāpēc šodien man arī ir liels prieks par to, ka Filips Lastovskis, kurš kopā ar Ingu nostrādāja vairāk nekā deviņus gadus, drīz ieņems "Delfi" galvenā redaktora amatu. Ar Filipa atgriešanos "Delfi" komandā es redzu gan Ingus Bērziņa dažu labu tradīciju saglabāšanu, gan redakcijas turpmāko evolūciju. Es esmu pārliecināts, ka kopā ar Filipu mums priekšā vēl ir daudz jaunu formātu, jaunu ideju, jaunu produktu un, pats galvenais, daudz kvalitatīva satura mūsu lasītājiem," izmaiņas komentē AS "Delfi" valdes priekšsēdētājs Konstantīns Kuzikovs .