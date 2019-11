Diskusijā "Digital Storytelling: From Tweets to VR and AR Experiences" pilsētvides dizaina vadītājs no Kopenhāgenasieskicēja stāstniecības vēsturi, uzsverot, ka, salīdzinot ar gadu tūkstošiem senām cilvēces stāstniecības tradīcijām, mūsdienās saturs medijos un komunikācijā ir kļuvis maksimāli īss un koncentrēts.Mārketinga stratēģis, datu eksperts un "Facebook" pārstāvniecības vadītājs Baltijāuzskata – jo iesaistošākus risinājumus mēs spējam radīt, jo labāk. Paplašinātā realitāte (AR) un virtuālā realitāte (VR) ir daļa no stāstniecības un radusies ar mērķi pievienot stāstam kādu neatvairāmu detaļu. Neskatoties uz sarunām par AR un VR industrijā jau vairāku gadu garumā, šo tehnoloģiju lietojums arvien vēl ir samērā neliels. Audiovizuālā un interaktīvā satura konsultante un "Women in Film & Television Lithuania" līdzdibinātājakā iemeslu minēja labas stāstniecības trūkumu tehnoloģiju industrijā. Labie piemēri virtuālās realitātes lietojumam meklējami ziņu platformās: "New York Times", "National Geographic" u.c., kas radījuši interesantus stāstus ar AR un VR tehnoloģiju starpniecību.Povelausks pauda uzskatu, ka problēma ar AR un VR ir ērta un dominējoša dizaina trūkums. Pagaidām ne "Google" brilles, ne citi risinājumi nav iemantojuši sabiedrības uzticību. Nav vēl radīts tāds dizaina risinājums, kuru sabiedrības vairākumam gribētos lietot. Brazdžonīte papildināja, ka, neskatoties uz to, ka patērētāji šos "headset" risinājumus vēl ikdienā nelieto, tomēr biznesa vidē – medicīnā, tūrismā un citās jomās – virtuālā realitāte ienāk arvien vairāk un vairāk. Cilvēki vēlas jaunu, unikālu pieredzi, izmēģināt to, kas vēl nekad nav izmēģināts. Lai radītu patiesi labus VR risinājumus, spēļu izstrādātāju un tehnoloģiju industrijai vairāk jāsadarbojas ar kinoindustriju, kurā netrūkst izcilu stāstnieku.