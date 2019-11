Mediju nākotne šķērsgriezumā – "DELFI media LAB" skatuves runātāji un tēmas "Digital Freedom Festival"

Visas dienas garumā "DELFI media LAB" skatuves programmu vadīs komunikāciju speciālists, radio raidījumu producents un tehnoloģiju entuziastskopā ar komiķi, digitālo entuziasti un Rīgas Tehniskās universitātes absolventi, kas bieži sastopama uz "stand-up" izrāžu skatuvēm."Digital Freedom Festival" un "DELFI media LAB" programma digitālā formātā pieejama šeit , bet plašāku informāciju par festivālu un tā dalībniekiem var atrast DELFI. "Digital Freedom Festival" (DFF) ir globāls tehnoloģiju, jaunuzņēmumu un dzīvesstila festivāls, kurā 14.–15. novembrī pulcēsies vairāk nekā 1600 jauno tehnoloģiju un "startup" uzņēmēju no visas pasaules, lai diskutētu par tehnoloģiju ietekmi uz mūsu ikdienas dzīvi. Šī gada galvenās tēmas – nākotnes ekonomika, veselības aprūpes tehnoloģijas, zaļās tehnoloģijas, viedā pārvietošanās un dzīvesstils.Piektdien, 15. novembrī, no pulksten 11.10 visas dienas garumā DELFI piedāvās video tiešraidi no "DELFI media LAB" skatuves. Tiešraide notiks angļu valodā.